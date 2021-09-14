Shakhtar TV покажет матч Юношеской лиги УЕФА с Шерифом

В первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА юноши « Шахтера » на выезде сыграют со сверстниками из «Шерифа».

Поединок состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе и начнется в 12:00.

Прямая трансляция будет доступна на Shakhtar TV.

Также напомним, что клубный канал Шахтера доступен в пакетах некоторых кабельных и стриминговых операторов.