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Shakhtar TV покажет матч Юношеской лиги УЕФА с Шерифом
Завтра молодые горняки стартуют в Юношеской лиге УЕФА
shakhtar.com
В первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА юноши «
Поединок состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе и начнется в 12:00.
Прямая трансляция будет доступна на Shakhtar TV.
Также напомним, что клубный канал Шахтера доступен в пакетах некоторых кабельных и стриминговых операторов.
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