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Shakhtar TV покажет матч Юношеской лиги УЕФА с Шерифом

Лига Чемпионов
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Завтра молодые горняки стартуют в Юношеской лиге УЕФА

Shakhtar TV покажет матч Юношеской лиги УЕФА с Шерифом

shakhtar.com

Новина українською

В первом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА юноши «Шахтера» на выезде сыграют со сверстниками из «Шерифа».

Поединок состоится в среду, 15 сентября, в Тирасполе и начнется в 12:00.

Прямая трансляция будет доступна на Shakhtar TV.

Также напомним, что клубный канал Шахтера доступен в пакетах некоторых кабельных и стриминговых операторов.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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