Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1. Более странный матч сложно себе представить

Лига чемпионов – ни с чем не сравнимый турнир. Не зря мы с таким нетерпением ожидаем этих матчей, этот гимн, эти эмоции.

Первая игра – и сразу этому подтверждение. Матч “Севильи” с “Ред Булл Зальцбург” – это столкновение двух футбольных культур, двух разных миров. “Севилья” и “Ред Булл Зальцбург” – это команды, созданы двумя выдающимся футбольными визионерами, спортивным директором Мончи у испанцев, и Фройндом у РБ. Средний возраст стартового состава “Зальцбурга” – 22.6 лет, и это с 35-летним Ульмером в составе. Чемпион Австрии силен прежде всего в переходных стадиях игры. Игроки “Зальцбурга” быстро расстаются с мячом и вертикально развивают свои атаки через центр. Средний возраст старта “Севильи” – почти 30 лет (29.8). Хулен Лопетеги старше своего визави Маттиаса Яйссле на 21 год, и Мончи построил команду из опытных ветеранов, поигравших в разных лигах и чемпионатах, увидевших в жизни все. “Севилья” сильна во фланговой игре, и прежде всего в навесах.

Подход “Зальцбурга” имеет и плюсы и минусы. На первых минутах молодая команда Яйссле дрогнула под давлением трибун и игроков “Севильи”, и хозяева создали несколько неплохих моментов. Но забить не удалось. И “Зальцбург” включил свою скорость.

Форвард “Зальцбурга” Карим Адейеми, недавно дебютировавший за сборную Германии, за 25 минут заработал три пенальти. И каждый раз фол не был необходимостью или последним шансом избежать гола. Все три пенальти были поставлены по делу. И все они стали результатом глупых ошибок игроков “Севильи” и умного движение Адейеми. Сначала он заработал пенальти на линии штрафной, уйдя от Диего Карлоса, затем его в углу штрафной зачем-то толкнул Навас, и наконец ошибся и вратарь Буну, скосив 19-летнего форварда в полубезобидной ситуации.

3 – Karim Adeyemi is the first player to have won three penalties in a first half of a #UCL match (since det. data collection 2003/04). The record for a full Champions League season since at least 2003/04 is four (Arjen Robben in 2013/14). Unstoppable. #SFCSAL pic.twitter.com/JbN7E8VlNG