Севилья - Ред Булл Зальцбург 1:1. Более странный матч сложно себе представить

Лига чемпионов – ни с чем не сравнимый турнир. Не зря мы с таким нетерпением ожидаем этих матчей, этот гимн, эти эмоции.

Первая игра – и сразу этому подтверждение. Матч “Севильи” с “Ред Булл Зальцбург” – это столкновение двух футбольных культур, двух разных миров. “Севилья” и “Ред Булл Зальцбург” – это команды, созданы двумя выдающимся футбольными визионерами, спортивным директором Мончи у испанцев, и Фройндом у РБ. Средний возраст стартового состава “Зальцбурга” – 22.6 лет, и это с 35-летним Ульмером в составе. Чемпион Австрии силен прежде всего в переходных стадиях игры. Игроки “Зальцбурга” быстро расстаются с мячом и вертикально развивают свои атаки через центр. Средний возраст старта “Севильи” – почти 30 лет (29.8). Хулен Лопетеги старше своего визави Маттиаса Яйссле на 21 год, и Мончи построил команду из опытных ветеранов, поигравших в разных лигах и чемпионатах, увидевших в жизни все. “Севилья” сильна во фланговой игре, и прежде всего в навесах.

Подход “Зальцбурга” имеет и плюсы и минусы. На первых минутах молодая команда Яйссле дрогнула под давлением трибун и игроков “Севильи”, и хозяева создали несколько неплохих моментов. Но забить не удалось. И “Зальцбург” включил свою скорость.

Форвард “Зальцбурга” Карим Адейеми, недавно дебютировавший за сборную Германии, за 25 минут заработал три пенальти. И каждый раз фол не был необходимостью или последним шансом избежать гола. Все три пенальти были поставлены по делу. И все они стали результатом глупых ошибок игроков “Севильи” и умного движение Адейеми. Сначала он заработал пенальти на линии штрафной, уйдя от Диего Карлоса, затем его в углу штрафной зачем-то толкнул Навас, и наконец ошибся и вратарь Буну, скосив 19-летнего форварда в полубезобидной ситуации.

3 – Karim Adeyemi is the first player to have won three penalties in a first half of a #UCL match (since det. data collection 2003/04). The record for a full Champions League season since at least 2003/04 is four (Arjen Robben in 2013/14). Unstoppable. #SFCSAL pic.twitter.com/JbN7E8VlNG — OptaFranz (@OptaFranz) September 14, 2021

Но вот она, обратная сторона молодости – Адейеми свой первый пенальти не забил, пробив мимо, второй удар он все отдал Сучичу (в этот раз точно), а третий пенальти 19-летний хорват уже не забил, пробив в штангу.

Затем свой пенальти заработала и “Севилья”. Эн-Несири не давали покоя лавры Адейеми, и он сам пытался найти фол. В конце первого тайма ему это удалось. С точки уверенно пробил Ракитич.

Но Эн-Несири хотел заработать еще один пенальти. Получилось? Нет, симуляция, вторая желтая и удаление на 50-й минуте. Игроки “Севильи” требовали пересмотреть решение, так как в начальной стадии эпизода нападающий мог оказаться в офсайде, но белорусский форвард Алексей Кульбаков был непреклонен.

⚪️???? Ivan Rakitić levels for Sevilla ⚽️#UCL pic.twitter.com/TcZYIaD3LX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021

“Зальцбург” не смог воспользоваться большинством. Моменты были – с ударом Шешко справился Буну, Соле ударил выше ворот. “Зальцбург” владел мячом, искал способы проникнуть в штрафную хозяев… а затем устал. Лопетеги провел несколько замен, и заключительный отрезок игры был уже за “Севильей”. Но и Нервион свои моменты не реализовал.

1:1 – никто не может быть довольным таким результатом. Это был не самый изысканный футбол, но по-своему зрелище было увлекательным.

Лига чемпионов, группа G, первый тур

14 сентября 2021. Севилья, “Рамон Санчес Писхуан”

“Севилья” – “Ред Булл Зальцбург” 1:1

Голы: Ракитич 42 (пен.) – Сучич 21 (пен.)

На 13-й минуте Адейеми не реализовал пенальти (мимо)

На 37-й минуте Сучич не реализовал пенальти (штанга)

“Севилья”: Буну – Навас (Монтиель 87), Кунде, Диего Карлос, Акунья – Фернандо, Жордан (Дилэйни 46), Ракитич (Рафа Мир 65) – Сусо (Окампос 46), Эн-Несири, Гомес (Ламела 58)

“Ред Булл Зальцбург”: Кен – Кристенсен, Соле, Вебер (Пионтковский 51), Ульмер – Сучич, Камара, Ааронсон, Зайвальд (Капальдо 80) – Адейеми (Окафор 80), Шешко (Адаму 67)

Предупреждения: Диего Карлос 13, Эн-Несири 26, Эн-Несири 50, Ракитич 65, Дилэйни 82, Навас 84 – Зайвальд 15, Капальдо 84, Камара 90+3, Окафор 90+4

Удаление: Эн-Несири 50