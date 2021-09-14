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Отличный старт! ФОТО репортаж с матча Юношеской лиги УЕФА Динамо - Бенфика 4:0
Свежий фоторепортаж со стадиона имени Валерия Лобановского
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Команда 19-летних киевского "Динамо" стартовала в новом сезоне Юношеской лиги УЕФА с убедительной победы над "Бенфикой". Матч проходил на клубном стадионе "Динамо" в самом сердце столицы и завершился со счётом 4:0. В первом тайме зрители увидели только гол Антона Боля, а после перерыва лиссабонцы ещё трижды были вынуждены вынимать мяч из сетки своих ворот: Владимир Бражко, Назарий Волошин и Самба Диалло вынудили соперника выбросить белый флаг. Предлагаем вам фоторепортаж прямиком со стадиона от нашего корреспондента Александра Приходько.
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