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Бойко, Буяльский, Шкурин и Яремчук выйдут в старте на матч Динамо - Бенфика
Стартовые составы команд
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня киевское Динамо проведет свой матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".
Уже известны стартовые составы команд.
Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Буяльский, Шкурин
Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга
Бенфика: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Вайгль, Жоау Марио, Гримальдо, Жилберто, Рафа Силва, Євертон, Яремчук
Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон, Рамуш, Ферру.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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