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Бойко, Буяльский, Шкурин и Яремчук выйдут в старте на матч Динамо - Бенфика

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бойко, Буяльский, Шкурин и Яремчук выйдут в старте на матч Динамо - Бенфика

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня киевское Динамо проведет свой матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Бенфики".

Уже известны стартовые составы команд.

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Буяльский, Шкурин

Запасные: Бущан, Нещерет, Вербич, Шепелев, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Супряга

Бенфика: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Вайгль, Жоау Марио, Гримальдо, Жилберто, Рафа Силва, Євертон, Яремчук

Запасные: Элтон, Нуньес, Мейте, Сеферович, Гонсалвеш, Пицци, Лазаро, Радоньич, Таарабт, Жедсон, Рамуш, Ферру.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бенфика" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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andinho (Lviv)
14.09.2021 в 21:00
Краще би Кендзьору чи ще когось досвідченішого (навіть Шабанова) поставив в центр захисту. Досвід там би не помішав
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0
-2
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.09.2021 в 21:00
Умнее конокрада себя считаешь?
Ответить
0
-5
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
14.09.2021 в 21:00
Не поможет.
Ответить
0
-5
Alex-696 (Немирів)
14.09.2021 в 21:06
Тобі вже нічого не допоможе.
Ответить
+3
0
DesnaUA (Чернигов)
14.09.2021 в 21:08
Ты ж сам из цыганской столицы,т.у.е.б.е.нь.)))
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.09.2021 в 20:55
Удачі!
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+4
-1


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