Маркевич: Можно не сомневаться, что завтра Де Дзерби снова ставку сделает на легионеров

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния "Шерифа" и "Шахтера" в 1-м туре ЛЧ .

"Прежде всего, хочу предупредить футболистов "Шахтера", что о недооценке "Шерифа" не может быть и речи и относиться к нему нужно, как к остальным участникам группы-"Интеру" и "Реалу".

Шапкозакидательское настроение чревато неприятностями да и на этом этапе проходных соперников просто не может быть. Тем более, что подопечные украинского специалиста Юрия Вернидуба уже заставили сойти с дистанции нескольких достойных визави.

Если с мотивацией и концентрацией все будет в порядке, то я не сомневаюсь в успехе "горняков". Все же, у "Шахтера" класс повыше, опыта побольше, да и у кого тогда выигрывать, как не у "Шерифа" если ставить перед собой цель пробиться в следующий раунд?

Можно не сомневаться, что завтра Роберто Де Дзерби снова ставку сделает на легионеров. Он не имеет права экспериментировать, ему нужен результат сейчас, а иностранцы "Шахтера" уже доказывали свой высокий уровень.

Что бы посоветовал украинцам, выступающим за "Шахтер"? Доказывать в чемпионате УПЛ, где они задействованы чаще, что достойны большего. Тогда все получится, ведь Роберто Де Дзерби же не враг себе, если убедится, что местные игроки в чем-то даже превосходят легионеров", - сказал Маркевич.