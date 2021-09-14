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Додо: Технически и физически Шахтер намного лучше Шерифа

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Горняки настраиваются на победу

Додо: Технически и физически Шахтер намного лучше Шерифа

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал предстоящее противостояние с "Шерифом" в Лиге чемпионов.

"Мы видим, что это очень быстрая команда. Но в любом случае, технически и физически мы намного лучше, поэтому мы должны перенести это на поле и выйти победителями.

Для нас очень важно начать хорошо, тем более в такой группе. Каждая игра отличается. Мы должны подготовиться наилучшим образом, поэтому в хорошем настроении постараемся добиться победы", — сказал Додо.

Напомним, что матч "Шериф" – "Шахтер" состоится 15 сентября и начнется в 20:00.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
ТК Футбол

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