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Додо: Технически и физически Шахтер намного лучше Шерифа
Горняки настраиваются на победу
shakhtar.com
Защитник "
"Мы видим, что это очень быстрая команда. Но в любом случае, технически и физически мы намного лучше, поэтому мы должны перенести это на поле и выйти победителями.
Для нас очень важно начать хорошо, тем более в такой группе. Каждая игра отличается. Мы должны подготовиться наилучшим образом, поэтому в хорошем настроении постараемся добиться победы", — сказал Додо.
Напомним, что матч "Шериф" – "Шахтер" состоится 15 сентября и начнется в 20:00.
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