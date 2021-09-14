Додо: Технически и физически Шахтер намного лучше Шерифа

Защитник " Шахтера " Додо прокомментировал предстоящее противостояние с "Шерифом" в Лиге чемпионов.

"Мы видим, что это очень быстрая команда. Но в любом случае, технически и физически мы намного лучше, поэтому мы должны перенести это на поле и выйти победителями.

Для нас очень важно начать хорошо, тем более в такой группе. Каждая игра отличается. Мы должны подготовиться наилучшим образом, поэтому в хорошем настроении постараемся добиться победы", — сказал Додо.