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Тренер Динамо U-19: Традицию выигрывать в мой день рождения не меняем
Хорошо, что игроки заранее не купили тренеру галстук
fcdynamo.com
Наставник "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал
- Наверное, такая победа – это лучший подарок для тренера. Пока традицию выигрывать в мой день рождения не меняем. Ребятам большая благодарность за то, что они услышали меня и сделали все, о чем мы с ними договаривались.
- Каким был план на игру, и выполнила ли его команда?
- Да, футболисты полностью выполнили план на игру, четко понимали, как будет играть соперник, хотя о них было мало информации. По большому счету, у "Бенфики" все команды играют по одинаковой схеме, и мы к этому были готовы. Рады, что забили четыре мяча и уверенно победили.
- Наверняка, вы верили в победу своих подопечных, а ожидали ли, что счет будет таким крупным?
- Мы понимали, что при такой игре соперника у нас будет достаточное количество моментов. Они располагались высоко, особенно крайние защитники, поэтому возникали свободные зоны, куда подключались наши быстрые игроки – Самба и Волошин. Так что, конечно, мы рассчитывали на забитые мячи. Благодарен команде за то, что ребята хорошо сработали в обороне, выдержали расположение и структуру, о чем мы их просили, и это принесло успех.
- Вышла прекрасная комбинация, когда второй мяч забивал Боль, не жаль ли вам, что в том моменте был зафиксирован офсайд?
- На тренировках мы наигрываем моменты с быстрыми атаками. Когда Боль забежал вперед, это был классический эпизод еще со времен Валерия Лобановского, когда центральный защитник подключается к атаке и забивает. Досадно, что было положение "вне игры", но комбинация получилась отличная, хорошо ее разыграли. Ничего страшного, позже забили свои мячи. В целом, сегодня получилась классическая игра "Динамо" 90-х: забили быстрый мяч, а потом всю игру ловили соперника на контратаках.
- После возвращения Боля у вас есть два центральных защитника, которые хорошо играют головой, акцентировали ли на этом внимание?
- Да, мы на тренировках моделировали стандартные положения. Каждый понимает, какую зону он должен закрывать в атаке. Вы видели, как мы забили первый мяч, потом еще были моменты после стандартных положений. Благодаря этому голу команда соперника и раскрылась, и нам удалось забить еще три мяча.
- Со стороны показалось, что все футболисты играли очень строго за исключением Царенко, который исполнял роль "вольного художника" и прессинговал соперников впереди.
- Нет, Антон сыграл в своей зоне. Мы просили, чтобы центральные защитники соперника не разыгрывали мяч свободно, чтобы на них все время осуществлялось давление. И Царенко, и Попов, и футболисты, которые в последствии вышли на замену, это делали.
- Бражко отрабатывал пенальти перед матчем?
- Да. К сожалению, в чемпионате мы много одиннадцатиметровых не забили, но сегодня Вова реализовал пенальти хладнокровно, он молодец.
- Опытный Нещерет сегодня сделал все для победы?
- Конечно. Руслан уже не первый год играет за нашу команду в юношеской лиге УЕФА, руководит обороной, придает уверенности защитникам. Его роль немаловажная.
- Играть на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского – особенная честь для динамовцев?
- Однозначно. Огромная благодарность болельщикам, которые пришли сегодня нас поддержать. Мы специально назначили игру на 16.00, чтобы пришло как можно больше зрителей. Прекрасно чувствовать, когда трибуны тебя несут вперед. Особенно такая обстановка и атмосфера важна для молодых ребят, ведь мы постоянно играем на базе. А здесь у них появляются дополнительные силы. Также спасибо руководству за прекрасное поле, на котором одно удовольствие играть и добиваться результата. Стадион "Динамо" - наш родной, на нем вырос и я, и многие поколения игроков, которые работают в клубе, приносят славу и победы.
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