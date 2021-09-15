Республика Шериф: секреты успеха суперклуба из Приднестровья

Кто там бывал, тот знает: эмблемы "Шерифа" в Приднестровье на каждом шагу.

Их можно увидеть на супермаркетах, заправках, заводах и фабриках, нефтебазах, автоцентрах, спортивных комплексах, даже ларьках. "Шериф" - это крупнейший банк непризнанной республики и владелец ее единственного мобильного оператора.

А еще это футбольный клуб, которому 20 лет нет равных в чемпионате Молдовы, и который в этом сезоне впервые пробился в группу Лиги чемпионов.

В Тирасполе как раз начинается президентская кампания, но успехи футбольного "Шерифа" обсуждаются на улицах намного активнее. Юрию Вернидубу, выведшему команду в ЛЧ, болельщики предлагают установить памятник. Руководство тоже чрезвычайно довольно его работой:

"Человек дает результат, причем не так, что команда каким-то чудом попала в групповой турнир, а за счет своей игры. 6 побед и 2 ничьи в квалификации — лучший результат среди всех участников. Вернидуб не только подтвердил свой класс как тренера, а и повысил его. По 10-бальной шкале он выполняет свою работу на 11 баллов", - восхищается руководитель пресс-службы "Шерифа" Дмитрий Примович.

В Тирасполь и раньше приезжали большие команды, вроде "Марселя", "Фенербахче", "Копенгагена", но все же "Интер" с "Реалом" - нечто новое для Приднестровья. Местные раскупили все билеты и замерли в ожидании.

Футбол - едва ли не единственная их отдушина. В остальном жизнь в Приднестровье не сахар. Средняя зарплата здесь около 200 долларов, пенсия - 80; уровень безработицы огромный, поэтому молодежь массово выезжает. Если в 1993 году население республики составляло 750 тысяч, то сейчас - 450, а по неофициальной информации и того меньше.

В общем, разруха. И лишь "Шериф" в этой среде цветет и пахнет, возвышаясь над трущобами суперсовременным небоскребом.

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А началось все в 1993 году, когда Приднестровье только зарождалось на штыках российских солдат и, к нашему стыду, украинских националистов.

Воины УНСО и ПМР в Рыбнице, 1992 год

Холдинг "Шериф" основали двое бывших сыщиков из уголовного розыска Виктор Гушан и Илья Казмалы. Занимались, как большинство бизнесменов той эпохи, всем подряд - сигаретами, нефтью, спиртным, одеждой, продуктами питания.

Конкуренция была огромна. Однажды автомобиль, в котором сидел Гушан, даже взорвали - трое пассажиров погибли и только совладелец "Шерифа" остался жив. "Шерифы" в долгу тоже не остались. По информации издания Версия, в 1993-2001 годах в ходе разборок в Приднестровье были убиты 611 человек. Журналисты-расследователи пришли к выводу, что "зачисткой" занимались Гушан и близкий к нему экс-президент Приднестровья Игорь Смирнов.

Бизнес-империя росла как на дрожжах, а как иначе? Ликероводочный завод KVINT, текстильная компания TIROTEX, оператор мобильной связи "Интерднестрком", Тираспольский хлебозавод и еще много-много предприятий переходили под контроль "Шерифа" одно за другим.

Смирнов обеспечил холдингу льготы, о которых украинские олигархи не могут и мечтать. Так, никто, кроме "Шерифа" не имеет права ввозить в республику табачные изделия и этиловый спирт. "Шериф" также был освобожден от оплаты акцизного сбора, таможенных сборов и прочих налогов при ввозе стройматериалов, товаров народного потребления, включая продукты; автотранспортных средств, запчастей и оборудования; лома черных и цветных металлов. Налог на ввоз сигарет и спирта оставили, но вы сейчас будете смеяться - 2 доллара с каждых 500 пачек сигарет! Да, и сертифицировать продукцию, которую он ввозит в Приднестровье, "Шерифу" тоже не нужно.

Де-факто, это супермонополия, государство в государстве, которое живет по своим законам и никому не отчитывается. Журналисты подсчитали, что если бы "Шериф" платил налоги, как положено, то за 2006-2011 годы в бюджет Приднестровья поступили бы 930 млн евро. На деле холдинг заплатил лишь 7 млн.

В 2011-16 годах экс-президент непризнанной республики Евгений Шевчук попытался изменить расклад сил и на некоторое время отчисления "Шерифа" в бюджет выросли в 7,5 раз, но кончилось тем, что его самого обвинили в коррупции и дали 16 лет заочно - еле успел сбежать.

Нынешний президент Вадим Красносельский урок усвоил и с холдингом дружит. Да и как не дружить? 29 из 33 депутатов парламента, выбранного в ноябре 2020-го, представляют созданную и финансируемую "Шерифом" партию Обновление.

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Молдаванам наличие Приднестровья на своей территории не нравится, но они бессильны, поэтому смирились. Это вам не ДНР. Стрельбы давно нет; экономические связи, свободный въезд туда-сюда - все работает. Даже сборная Молдовы иногда проводит свои матчи в Тирасполе.

Илья Казмалы и Виктор Гушан - настоящие "хозяева" Приднестровья

Двум кускам некогда единой страны нечего делить, но воссоединению мешают, во-первых, "Шериф", которому слишком уютно работается в серой зоне; во-вторых, российские войска, расквартированные в Приднестровье.

Еще в 1999-м в Стамбуле РФ обязалась вывести солдат за три года, но, как говорил Бисмарк, договор с Россией не стоит и бумаги, на которой он подписан. Так что армия доныне там. Контингент слишком маленький, чтоб угрожать Украине и НАТО, но достаточный для поддержания "независимости" Приднестровья. Классическое "разделяй и властвуй".

Изменений здесь не предвидится. По новой версии российских властей, войска находятся в Приднестровье для охраны складов с боеприпасами в селе Колбасня. Их срок годности давно истек, а для утилизации необходимо согласие всех сторон. Приднестровье его якобы не дает.

За это Москва с 2009 года поставляет непризнанной республике газ бесплатно. Все долги за него РФ вешает на Кишинев; там уже накопилось 7 млрд долларов, которые молдаване платить не хотят, да и не могут. Короче, типичный Кремль - шантаж в обмен на покорность.

Российские "миротворцы" в Бендерах, 2018 год, bendery-ga.org

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Пока же молдавские политики решают, смиряться им или нет, в футболе все решено давно. Здесь "Шериф" - гегемон с крупнейшим бюджетом, самым качественным составом, самым вместительным стадионом и просто наилучшей организацией. Легитимной Молдове противопоставить нечего.

Еще 20 лет назад за "Шериф" бегали такие парни, как Айзек Окоронкво, Чиди Одиа, Марьян Алиуцэ; в Тирасполе засветился и Сергей Перхун, позже трагично погибший в ЦСКА. Из недавних звезд - Жерсон Родригес, который днем забивал за "Шериф" голы, а ночью разбрасывал доллары на танцполах.

Надо ли удивляться, что "Шериф" оставался без золота только дважды в XXI веке - в 2011 и 2015 годах? К слову, оба раза - во время каденции нелояльного Шевчука. Как только его убрали, клуб опять пошел вверх.

Die Champions League startet am Dienstag in die 67. Saison (davon 37 Spielzeiten als Europapokal der Landesmeister)! Zum 52. Mal ist Real Madrid mit von der Partie - kein europäischer Klub war häufiger dabei. Sheriff Tiraspol ist hingegen zum ersten Mal qualifiziert. pic.twitter.com/n5UaXrWmGp — Die falsche 9 (@die_falsche_9) September 13, 2021

Поспособствовала этому и отмена лимита на легионеров в 2020 году, явно пролоббированная гегемоном. До этого в Молдове работало правило "7+4", как в УПЛ. Теперь же можно выходить и с 11 иностранцами в старте, но за заявку каждого легионера надо платить взнос - 5,000 долларов. Эти деньги собираются в фонд и в конце сезона перераспределяются между клубами, исходя из количества молдаван U-21, заигранных ими в чемпионате. Так стимулируют ставить своих.

Для "Шерифа" 5,000 долларов - не деньги. Если верить Forbes, состояние Игоря Гушана превышает 2,3 млрд евро. Он не тратит на футбол много, но даже так состав "Шерифа" стоит около 15 млн евро - это втрое больше, чем у ближайших конкурентов.

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Вряд ли нынешней мощи хватит, чтобы взять хотя бы одно очко в группе Лиги чемпионов, но несомненно то, что "Шериф" продолжит прогрессировать.

Their facilities are first-class and more akin to those of a top European team than a club from Moldova's Divizia Națională.



As our resident stadium expert @SimonClark8 says: "They have three stadiums. A modern arena, a second team pitch with insane floodlights & a huge dome." pic.twitter.com/8Ye3WzgZ9j — The Sweeper (@SweeperPod) August 17, 2021

Состав команды усиливается год от года; она уже неоднократно выступала в группе ЛЕ, закалилась, а теперь получила умного, знающего свое дело тренера. Инфраструктура и академия тоже в наличии. Немногие клубы на постсоветском пространстве могут этим похвастать.

Очевидно, продолжат идти в гору и дела холдинга "Шериф". У него все прихвачено в Москве, Кишиневе, да и в Киеве, похоже, тоже. "Схемы" рассказывали, что "Шериф" много лет напрямую торговал с предприятиями экс-президента Порошенко, а у Гушана есть и украинский паспорт, и элитная недвижимость в Вилково и Одессе.

Жаль только, жители Приднестровья красочных перспектив "Шерифа" не разделят. При нынешнем раскладе сил им не светит ничего хорошего.

Лига чемпионов - приятное, но, пожалуй, единственное исключение.