Республика Шериф: секреты успеха суперклуба из Приднестровья

Кто там бывал, тот знает: эмблемы "Шерифа" в Приднестровье на каждом шагу.

Их можно увидеть на супермаркетах, заправках, заводах и фабриках, нефтебазах, автоцентрах, спортивных комплексах, даже ларьках. "Шериф" - это крупнейший банк непризнанной республики и владелец ее единственного мобильного оператора.

А еще это футбольный клуб, которому 20 лет нет равных в чемпионате Молдовы, и который в этом сезоне впервые пробился в группу Лиги чемпионов.

В Тирасполе как раз начинается президентская кампания, но успехи футбольного "Шерифа" обсуждаются на улицах намного активнее. Юрию Вернидубу, выведшему команду в ЛЧ, болельщики предлагают установить памятник. Руководство тоже чрезвычайно довольно его работой:

В Тирасполь и раньше приезжали большие команды, вроде "Марселя", "Фенербахче", "Копенгагена", но все же "Интер" с "Реалом" - нечто новое для Приднестровья. Местные раскупили все билеты и замерли в ожидании.

Футбол - едва ли не единственная их отдушина. В остальном жизнь в Приднестровье не сахар. Средняя зарплата здесь около 200 долларов, пенсия - 80; уровень безработицы огромный, поэтому молодежь массово выезжает. Если в 1993 году население республики составляло 750 тысяч, то сейчас - 450, а по неофициальной информации и того меньше.

В общем, разруха. И лишь "Шериф" в этой среде цветет и пахнет, возвышаясь над трущобами суперсовременным небоскребом.

***

А началось все в 1993 году, когда Приднестровье только зарождалось на штыках российских солдат и, к нашему стыду, украинских националистов.

Воины УНСО и ПМР в Рыбнице, 1992 год

Холдинг "Шериф" основали двое бывших сыщиков из уголовного розыска Виктор Гушан и Илья Казмалы. Занимались, как большинство бизнесменов той эпохи, всем подряд - сигаретами, нефтью, спиртным, одеждой, продуктами питания.

Конкуренция была огромна. Однажды автомобиль, в котором сидел Гушан, даже взорвали - трое пассажиров погибли и только совладелец "Шерифа" остался жив. "Шерифы" в долгу тоже не остались. По информации издания Версия, в 1993-2001 годах в ходе разборок в Приднестровье были убиты 611 человек. Журналисты-расследователи пришли к выводу, что "зачисткой" занимались Гушан и близкий к нему экс-президент Приднестровья Игорь Смирнов.

Бизнес-империя росла как на дрожжах, а как иначе? Ликероводочный завод KVINT, текстильная компания TIROTEX, оператор мобильной связи "Интерднестрком", Тираспольский хлебозавод и еще много-много предприятий переходили под контроль "Шерифа" одно за другим.

Смирнов обеспечил холдингу льготы, о которых украинские олигархи не могут и мечтать. Так, никто, кроме "Шерифа" не имеет права ввозить в республику табачные изделия и этиловый спирт. "Шериф" также был освобожден от оплаты акцизного сбора, таможенных сборов и прочих налогов при ввозе стройматериалов, товаров народного потребления, включая продукты; автотранспортных средств, запчастей и оборудования; лома черных и цветных металлов. Налог на ввоз сигарет и спирта оставили, но вы сейчас будете смеяться - 2 доллара с каждых 500 пачек сигарет! Да, и сертифицировать продукцию, которую он ввозит в Приднестровье, "Шерифу" тоже не нужно.

Де-факто, это супермонополия, государство в государстве, которое живет по своим законам и никому не отчитывается. Журналисты подсчитали, что если бы "Шериф" платил налоги, как положено, то за 2006-2011 годы в бюджет Приднестровья поступили бы 930 млн евро. На деле холдинг заплатил лишь 7 млн.

В 2011-16 годах экс-президент непризнанной республики Евгений Шевчук попытался изменить расклад сил и на некоторое время отчисления "Шерифа" в бюджет выросли в 7,5 раз, но кончилось тем, что его самого обвинили в коррупции и дали 16 лет заочно - еле успел сбежать.

Нынешний президент Вадим Красносельский урок усвоил и с холдингом дружит. Да и как не дружить? 29 из 33 депутатов парламента, выбранного в ноябре 2020-го, представляют созданную и финансируемую "Шерифом" партию Обновление.

***

Молдаванам наличие Приднестровья на своей территории не нравится, но они бессильны, поэтому смирились. Это вам не ДНР. Стрельбы давно нет; экономические связи, свободный въезд туда-сюда - все работает. Даже сборная Молдовы иногда проводит свои матчи в Тирасполе.

Илья Казмалы и Виктор Гушан - настоящие "хозяева" Приднестровья

Двум кускам некогда единой страны нечего делить, но воссоединению мешают, во-первых, "Шериф", которому слишком уютно работается в серой зоне; во-вторых, российские войска, расквартированные в Приднестровье.

Еще в 1999-м в Стамбуле РФ обязалась вывести солдат за три года, но, как говорил Бисмарк, договор с Россией не стоит и бумаги, на которой он подписан. Так что армия доныне там. Контингент слишком маленький, чтоб угрожать Украине и НАТО, но достаточный для поддержания "независимости" Приднестровья. Классическое "разделяй и властвуй".

Изменений здесь не предвидится. По новой версии российских властей, войска находятся в Приднестровье для охраны складов с боеприпасами в селе Колбасня. Их срок годности давно истек, а для утилизации необходимо согласие всех сторон. Приднестровье его якобы не дает.

За это Москва с 2009 года поставляет непризнанной республике газ бесплатно. Все долги за него РФ вешает на Кишинев; там уже накопилось 7 млрд долларов, которые молдаване платить не хотят, да и не могут. Короче, типичный Кремль - шантаж в обмен на покорность.

Российские "миротворцы" в Бендерах, 2018 год, bendery-ga.org

***

Пока же молдавские политики решают, смиряться им или нет, в футболе все решено давно. Здесь "Шериф" - гегемон с крупнейшим бюджетом, самым качественным составом, самым вместительным стадионом и просто наилучшей организацией. Легитимной Молдове противопоставить нечего.

Еще 20 лет назад за "Шериф" бегали такие парни, как Айзек Окоронкво, Чиди Одиа, Марьян Алиуцэ; в Тирасполе засветился и Сергей Перхун, позже трагично погибший в ЦСКА. Из недавних звезд - Жерсон Родригес, который днем забивал за "Шериф" голы, а ночью разбрасывал доллары на танцполах.

Надо ли удивляться, что "Шериф" оставался без золота только дважды в XXI веке - в 2011 и 2015 годах? К слову, оба раза - во время каденции нелояльного Шевчука. Как только его убрали, клуб опять пошел вверх.

Поспособствовала этому и отмена лимита на легионеров в 2020 году, явно пролоббированная гегемоном. До этого в Молдове работало правило "7+4", как в УПЛ. Теперь же можно выходить и с 11 иностранцами в старте, но за заявку каждого легионера надо платить взнос - 5,000 долларов. Эти деньги собираются в фонд и в конце сезона перераспределяются между клубами, исходя из количества молдаван U-21, заигранных ими в чемпионате. Так стимулируют ставить своих.

Для "Шерифа" 5,000 долларов - не деньги. Если верить Forbes, состояние Игоря Гушана превышает 2,3 млрд евро. Он не тратит на футбол много, но даже так состав "Шерифа" стоит около 15 млн евро - это втрое больше, чем у ближайших конкурентов.

***

Вряд ли нынешней мощи хватит, чтобы взять хотя бы одно очко в группе Лиги чемпионов, но несомненно то, что "Шериф" продолжит прогрессировать.

