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Во встрече Севилья – Зальцбург пробили 4 пенальти за тайм. Это рекорд

Лига Чемпионов
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Встреча установила сразу несколько достижений

Во встрече Севилья – Зальцбург пробили 4 пенальти за тайм. Это рекорд

Фото: twitter.com/SevillaFC/ автор неизвестен

Новина українською

В матче группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" – "Зальцбург" в первом тайме было назначено 4 пенальти. Это первый матч с четырьмя ударами с 11-метровой отметки.

Также это первая встреча, в которой гостевая команда пробила 3 пенальти за матч. Ранее подобное случалось только с домашними командами и то всего трижды.

Напомним, что самое большое количество забитых пенальти в одном матче всё ещё равно двум – таких матчей был 41.

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В статье: Иван Ракитич Севилья Зальцбург
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Источник:
uefa.com

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