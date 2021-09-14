Во встрече Севилья – Зальцбург пробили 4 пенальти за тайм. Это рекорд

В матче группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" – "Зальцбург" в первом тайме было назначено 4 пенальти. Это первый матч с четырьмя ударами с 11-метровой отметки.

Также это первая встреча, в которой гостевая команда пробила 3 пенальти за матч. Ранее подобное случалось только с домашними командами и то всего трижды.

Напомним, что самое большое количество забитых пенальти в одном матче всё ещё равно двум – таких матчей был 41.