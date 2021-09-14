Роналду попал мячом в голову девушке-стюарду перед матчем с Янг Бойз

Во время разминки "Манчестер Юнайтед" перед матчем Лиги чемпионов с "Янг Бойз" Криштиану Роналду попал мячом в голову девушке-стюарду. Он сразу же подбежал выяснить как она себя чувствует.

Чуть позже в этом матче Криштиану забил свой 135 гол в Лиге чемпионов, а поединок стал для него 177. Португалец в одном матче от побития рекорда Икера Касильяса.

Напомним, что Криштиану забивает уже вторую игру подряд. В субботу он оформил дубль в своём первом матче после возвращения на Олд Траффорд против "Нью Касла".