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Роналду попал мячом в голову девушке-стюарду перед матчем с Янг Бойз
Криштиану тут же подбежал выяснить как она себя чувствует
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Во время разминки "Манчестер Юнайтед" перед матчем Лиги чемпионов с "Янг Бойз" Криштиану Роналду попал мячом в голову девушке-стюарду. Он сразу же подбежал выяснить как она себя чувствует.
Чуть позже в этом матче Криштиану забил свой 135 гол в Лиге чемпионов, а поединок стал для него 177. Португалец в одном матче от побития рекорда Икера Касильяса.
Напомним, что Криштиану забивает уже вторую игру подряд. В субботу он оформил дубль в своём первом матче после возвращения на Олд Траффорд против "Нью Касла".
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