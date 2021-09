Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1. И гол Роналду не помог

Лига чемпионов, групповой этап

Первый тур, группа F

"Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Всего однажды в 11-ти матчах Лиги чемпионов под руководством Оле Гуннара Сульшера свои ворота взаперти держали "манкунианцы". Это не были те "красные дьяволы", которые все-таки прорвали оборону "Ньюкасла" в минувшую субботу. Это были коты, которые испугались искусственного газона и игры вдесятером.

Начали гости уверенно, живо. "Янг Бойз" надеялся только на контратаки, однако именно после контранаступления забили подопечные Сульшера. Шедевральная разрезная передача от Фернандеша и замыкания от Роналду - что еще нужно в выездном матче против аутсайдера.

На 25-й минуте Фасснахт решился на удар с дальней дистанции - его мощный выстрел летел в угол, но де Хеа вытащил мяч в падении. После этого снова "Манчестер Юнайтед" включил скорость и побежал в контратаку, в которой Роналду сильно пробил в голкипера. Это был второй и последний удар "манкунианцев" в матче. Такое малое количество выстрелов в "красных дьяволов" в ЛЧ впервые с момента подсчета статистики (сезона 2003/2004).

Дело в том, что на 35-й минуте опрометчиво сыграл Ван Биссака и очень грубо въехал в голеностоп Мартиншу: крики, свисток и удаление. Без споров англичанин встретил свою первую красную карточку в "МЮ" и покинул поле. На лице Фреда было олицетворение всех болельщиков "манкунианцев".

Тайм команды доигрывали без особых скоростей. Только то и же неугомонный Фасснахт имел возможность забить, но не хватило точности. Он один из самых активных игроков этого матча.

А вот после перерыва началось избиение младенца. Забегая вперед стоит сказать, что хозяева вообще нанесли 20 (!) ударов по воротам соперника. Варан появился в начале второго тайма, став третьим центральным защитником, но только испортил кашу. Именно из-под него сравнял счет Нгамалю: камерунец замкнул прострел Элии.

Интересно, что самый опасный момент второго тайма у ворот "Янг Бойз" произошел на 79-й минуте - тогда на поле выбежал болельщик и сделал сальто.

