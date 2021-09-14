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Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1. И гол Роналду не помог

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Провал для гостей

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1. И гол Роналду не помог

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, групповой этап

Первый тур, группа F

"Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Всего однажды в 11-ти матчах Лиги чемпионов под руководством Оле Гуннара Сульшера свои ворота взаперти держали "манкунианцы". Это не были те "красные дьяволы", которые все-таки прорвали оборону "Ньюкасла" в минувшую субботу. Это были коты, которые испугались искусственного газона и игры вдесятером.

Начали гости уверенно, живо. "Янг Бойз" надеялся только на контратаки, однако именно после контранаступления забили подопечные Сульшера. Шедевральная разрезная передача от Фернандеша и замыкания от Роналду - что еще нужно в выездном матче против аутсайдера.

На 25-й минуте Фасснахт решился на удар с дальней дистанции - его мощный выстрел летел в угол, но де Хеа вытащил мяч в падении. После этого снова "Манчестер Юнайтед" включил скорость и побежал в контратаку, в которой Роналду сильно пробил в голкипера. Это был второй и последний удар "манкунианцев" в матче. Такое малое количество выстрелов в "красных дьяволов" в ЛЧ впервые с момента подсчета статистики (сезона 2003/2004).

Дело в том, что на 35-й минуте опрометчиво сыграл Ван Биссака и очень грубо въехал в голеностоп Мартиншу: крики, свисток и удаление. Без споров англичанин встретил свою первую красную карточку в "МЮ" и покинул поле. На лице Фреда было олицетворение всех болельщиков "манкунианцев".

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1. И гол Роналду не помог - изображение 1

Тайм команды доигрывали без особых скоростей. Только то и же неугомонный Фасснахт имел возможность забить, но не хватило точности. Он один из самых активных игроков этого матча.

А вот после перерыва началось избиение младенца. Забегая вперед стоит сказать, что хозяева вообще нанесли 20 (!) ударов по воротам соперника. Варан появился в начале второго тайма, став третьим центральным защитником, но только испортил кашу. Именно из-под него сравнял счет Нгамалю: камерунец замкнул прострел Элии.

Интересно, что самый опасный момент второго тайма у ворот "Янг Бойз" произошел на 79-й минуте - тогда на поле выбежал болельщик и сделал сальто.

Мощно наседали хозяева соперника. Особенно сильно это было видно в конце встречи. Неплохо пробил Лаупер с метров 30-ти, однако де Хеа красиво перевел мяч на угловой. Но в решающем моменте испанский голкипер уже ничего не смог сделать. Лингард отдал пас прямо на Сибачо, а тот переиграл Давида.

Сколько хочешь можно подобрать оправданий этому позору в Берне, но Сульшер в очередной раз провалил игру в Лиге чемпионов. Впереди "Вильярреал" и "Аталанта". Там будет гораздо труднее, однако настроение на матч все может изменить. Это прекрасно показал "Янг Бойз", который задавил соперника своим характером. Пока швейцарцы лидируют в группе F.

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1 (0:1)

Голы: Нгамалю 66, Сибачо 90+5 - Роналду 13

"Янг Бойз": фон Бальмос - Гефти (Сулеймани 83), Камара, Лаупер (Цезигер 90+2), Гарсия - Сьерро (Сибачо 46), Мартинш (Ридер 82) - Фасснахт, Ебишер, Нгамалю - Элиа (Канга 90+2)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Погба, Фред (Марсьяль 89) - Санчо (Далот 37), Фернандеш (Матич 72), ван де Бек (Варан 46) - Роналду (Лингард 72)

Предупреждения: Фасснахт 45+1, Мартинш 50 - Варан 64

Удаление: Ван Биссака 35 (прямая красная)

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В статье: Криштиану Роналду Янг Бойз (Берн) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (10)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
14.09.2021 в 23:25
Гол Ниряльдо не помог... Так він не прийшов команді допомогати,він прийшов покращити для себе статистику.
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Ol-g (Одесса)
14.09.2021 в 23:15
Все провидцы.
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FCZK-1922 (Кировоград)
14.09.2021 в 22:58
МЮ свое возьмёт, вот увидите минимум полуфинал ЛЧ. В этом матче явная недооценка, да и основная ставка в этом сезоне АПЛ. И да, Книг наколотил много годов) Но, чемпионом АПЛ р ЛЧ все равно будет великий Ливерпуль!!!
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hardcorepwnz (Украина)
14.09.2021 в 23:11
Да пусть из группы для начала выйдут, прежде чем полуфиналы ЛЧ загадывать. Каждый год закупы на сотни миллионов, а супер-тренер Сульшер продолжает занимать свой пост.
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0
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 22:56
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+1
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Запорізьке Торпедо (zp)
14.09.2021 в 22:16
норм так молодые хлопцы отметились
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
14.09.2021 в 21:42
Мда уж. Не в ту команду Роналду перешел. МЮ не тот. Ну будет забивать в АПЛ по 30 мячей за сезон , а клуб будет болтаться где-то на 3-4 месте без достижений.
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+1
-1
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Loader (Днепр)
14.09.2021 в 22:04
По этому матчу рановато судить, хотя я его и не видел. Я не верю, что МЮ чего-нибудь достигнет в этом сезоне. И Роналду не тот человек, который сделает разницу. Ему можно было и не приходить, как и в Ювентус.
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0
-3
вежливый* (Буда)
14.09.2021 в 22:31
ну так надо ж игроков нормальных брать в команду, один в поле не воин ,хоть Ро хоть Месси..если остальные 10 в старте- бараны
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0
0
football_soccer (Украина)
14.09.2021 в 22:33
ну, 3-4 место лучше, чем то, что ждет нынешний Юве . Они в прошлом то сезоне еле-еле в ЛЧ отобрались, а в этом дела еще хуже идут. В другие команды и не звали видимо, такая зарплата либо в АПЛ либо в шейхов, но у шейхов уже Месси с Неймаром на шее сидят
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