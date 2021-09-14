Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1. И гол Роналду не помог

Лига чемпионов, групповой этап

Первый тур, группа F

"Ванкдорф" (Берн)

Главный арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Всего однажды в 11-ти матчах Лиги чемпионов под руководством Оле Гуннара Сульшера свои ворота взаперти держали "манкунианцы". Это не были те "красные дьяволы", которые все-таки прорвали оборону "Ньюкасла" в минувшую субботу. Это были коты, которые испугались искусственного газона и игры вдесятером.

Начали гости уверенно, живо. "Янг Бойз" надеялся только на контратаки, однако именно после контранаступления забили подопечные Сульшера. Шедевральная разрезная передача от Фернандеша и замыкания от Роналду - что еще нужно в выездном матче против аутсайдера.

На 25-й минуте Фасснахт решился на удар с дальней дистанции - его мощный выстрел летел в угол, но де Хеа вытащил мяч в падении. После этого снова "Манчестер Юнайтед" включил скорость и побежал в контратаку, в которой Роналду сильно пробил в голкипера. Это был второй и последний удар "манкунианцев" в матче. Такое малое количество выстрелов в "красных дьяволов" в ЛЧ впервые с момента подсчета статистики (сезона 2003/2004).

Дело в том, что на 35-й минуте опрометчиво сыграл Ван Биссака и очень грубо въехал в голеностоп Мартиншу: крики, свисток и удаление. Без споров англичанин встретил свою первую красную карточку в "МЮ" и покинул поле. На лице Фреда было олицетворение всех болельщиков "манкунианцев".

Тайм команды доигрывали без особых скоростей. Только то и же неугомонный Фасснахт имел возможность забить, но не хватило точности. Он один из самых активных игроков этого матча.

А вот после перерыва началось избиение младенца. Забегая вперед стоит сказать, что хозяева вообще нанесли 20 (!) ударов по воротам соперника. Варан появился в начале второго тайма, став третьим центральным защитником, но только испортил кашу. Именно из-под него сравнял счет Нгамалю: камерунец замкнул прострел Элии.

Интересно, что самый опасный момент второго тайма у ворот "Янг Бойз" произошел на 79-й минуте - тогда на поле выбежал болельщик и сделал сальто.

Manchester United vs Young Boys fan comes out on the field ???? pic.twitter.com/0qSNbzhC4v — ????Regan Serafina???? (@regsssy) September 14, 2021

Мощно наседали хозяева соперника. Особенно сильно это было видно в конце встречи. Неплохо пробил Лаупер с метров 30-ти, однако де Хеа красиво перевел мяч на угловой. Но в решающем моменте испанский голкипер уже ничего не смог сделать. Лингард отдал пас прямо на Сибачо, а тот переиграл Давида.

????⚫️ What a moment for Young Boys!



Second-half comeback secures 3 points against Manchester United ????



⚽️ Moumi Ngamaleu 66'

⚽️ Siebatcheu 90'+5#UCL pic.twitter.com/7bMcUZHQpb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 14, 2021

Сколько хочешь можно подобрать оправданий этому позору в Берне, но Сульшер в очередной раз провалил игру в Лиге чемпионов. Впереди "Вильярреал" и "Аталанта". Там будет гораздо труднее, однако настроение на матч все может изменить. Это прекрасно показал "Янг Бойз", который задавил соперника своим характером. Пока швейцарцы лидируют в группе F.

"Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" 2:1 (0:1)

Голы: Нгамалю 66, Сибачо 90+5 - Роналду 13

"Янг Бойз": фон Бальмос - Гефти (Сулеймани 83), Камара, Лаупер (Цезигер 90+2), Гарсия - Сьерро (Сибачо 46), Мартинш (Ридер 82) - Фасснахт, Ебишер, Нгамалю - Элиа (Канга 90+2)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Ван Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Погба, Фред (Марсьяль 89) - Санчо (Далот 37), Фернандеш (Матич 72), ван де Бек (Варан 46) - Роналду (Лингард 72)

Предупреждения: Фасснахт 45+1, Мартинш 50 - Варан 64

Удаление: Ван Биссака 35 (прямая красная)