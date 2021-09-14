Янг Бойз на 90+5 минуте вырвал победу у МЮ. Дьяволы ударили по воротам в 10 раз меньше – Видео

"Янг Бойз" на 90+5 минуте забил победный мяч во встрече с "Манчестер Юнайтед". Швейцарцы дома перебили англичан на 17 ударов.

Жордан Сибачо, игрок Янг Бойз, забил на 90+5 минуте во встрече первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Манкунианцы" проиграли по всем статистическим показателям, кроме красных карточек – на 35 минуте матча удалился Ван Биссака, наступив шипами на голень игроку соперников.

Напомним, что в этом же матче Криштиану догнал Касильяса по матчам в Лиге чемпионов – у обоих 177, а также забил свой 135 мяч в турнире.