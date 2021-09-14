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Янг Бойз на 90+5 минуте вырвал победу у МЮ. Дьяволы ударили по воротам в 10 раз меньше – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Гол Криштиану не помог

Янг Бойз на 90+5 минуте вырвал победу у МЮ. Дьяволы ударили по воротам в 10 раз меньше – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Янг Бойз" на 90+5 минуте забил победный мяч во встрече с "Манчестер Юнайтед". Швейцарцы дома перебили англичан на 17 ударов.

Жордан Сибачо, игрок Янг Бойз, забил на 90+5 минуте во встрече первого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед".

"Манкунианцы" проиграли по всем статистическим показателям, кроме красных карточек – на 35 минуте матча удалился Ван Биссака, наступив шипами на голень игроку соперников.

Напомним, что в этом же матче Криштиану догнал Касильяса по матчам в Лиге чемпионов – у обоих 177, а также забил свой 135 мяч в турнире.

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В статье: Криштиану Роналду Янг Бойз (Берн) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Serega1111 (Киев)
14.09.2021 в 23:02
Ху..ня, зато звездуна имеют в составе, которому весь состав в задницу заглядывает
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Footballers (Умань)
14.09.2021 в 22:54
На коліна перед ним стати не забули перед матчем?
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
14.09.2021 в 22:52
МЮ вирішили пародіювати зб.України.
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+1
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 22:49
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