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Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча
Неожиданно существенное преимущество швейцарцев обязано было принести победу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Янг Бойз" неожиданно для всех, не только победил "Манчестер Юнайтед", но и полностью переиграл "манкунианцев" по статистике. Единственное преимущество англичане продемонстрировали в графе "красные карточки" – Ван Биссака удалился на 35 минуте встречи.
Свой путь в Лиге чемпионов "Юнайтед" неожиданно начинает с поражения против Швейцарской команды. Букмекеры ликуют.
Голы забивали: Криштиану Роналду (13'), Николас Нгамалю (66'), Джордан Сибачо(95').
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