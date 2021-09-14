Янг Бойз – Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

"Янг Бойз" неожиданно для всех, не только победил "Манчестер Юнайтед", но и полностью переиграл "манкунианцев" по статистике. Единственное преимущество англичане продемонстрировали в графе "красные карточки" – Ван Биссака удалился на 35 минуте встречи.

Свой путь в Лиге чемпионов "Юнайтед" неожиданно начинает с поражения против Швейцарской команды. Букмекеры ликуют.

Голы забивали: Криштиану Роналду (13'), Николас Нгамалю (66'), Джордан Сибачо(95').