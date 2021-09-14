ЛЧ. Малиновский с Аталантой играет вничью с победителем Лиги Европы

Перед матчем против "Вильярреала", Джан Пьеро Гасперини отмечал, что его "Аталанте" проще играть в Лиге Чемпионов, чем в Серии А. Учитывая успехи бергамасков на внутренней арене, поверить в подобное было непросто. По крайней мере, до начала этого сезона, в котором "Аталанту" штормит. Самое время было показывать, что в еврокубках итальянцам играть проще, пусть и против очень мотивированного "Вильярреала".

Поступим так, как большинство экспертов наших дней - поделим на этапы сегодняшний матч. Тем более, что сама встреча была похожа на спелое яблоко, которое легко разделить на две части. В первой половине первого тайма гости играли по-хозяйски, создавали моменты, доминировали и забивали. Правда всего раз, но очень быстро. Вышедший в старте Малиновский отдал классный пас на Сапату, тот закрыл мяч корпусом и откатил под удар Фройлеру. Полузащитник пробил мощно и в угол - от штанги сфера оказалась за линией ворот.

20 минут итальянцы контролировали ход матча, после чего "желтая субмарина" решила показаться на поверхности. Они переломили ход встречи, создав 2-3 крепких момента. Несколько раз простив соперника, "Вильярреал" наконец-то сравнял счет - Педраса получил мяч на левом краю штрафной, прострелил на Тригероса и тот вернул паритет. Помешать передаче мог Фройлер, но от статуса героя до лузера всего ничего.

Второй тайм был уже более односторонним. "Аталанта" подтверждала свой статус интересной команды, забрав инициативу и начав создавать моменты. Одна беда - не залетало. То Рулли сыграет классно, то перекладина примет на себя удар Сапаты. На голову последнего, кстати, навешивал Малиновский. Руслан был заметным игроком, но поле он покинул, не совершив результативных действий. И пока "Аталанта" привыкала играть без украинца, "Вильярреал" забил снова. И вновь после ошибки Фройлера, которого обокрал Парехо, отпасовал на Морено, тот нашел свежего Данжума, который забил. Второй его гол во втором матче, и оба раза после выхода на замену. Вау.

"Субмарины" откатились в оборону, но долго отбиваться не смогли - после классного прострела с правого фланга точным ударом отметился Робин Госенс. Спустя минуту хозяева еще и остались в меньшинстве, после того, как вышедший на замену Коклен получил вторую желтую за срыв атаки. Правда гостям это не особо помогло. Забить третий они не смогли, команды поделили очки в первом туре ЛЧ. Вопрос один: кто этому будет больше рад?

Лига Чемпионов, групповой этап, 1-й тур

14 сентября, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"

"Вильярреал" - "Аталанта" 2:2

Голы: Тригерос 39, Данжума 73 - Фройлер 6, Госенс 82

"Вильярреал": Рулли - Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Гаспар 88) - Пино (А.Морено 72), Капу (Коклен 60), Парехо, Тригерос (Гомес 60) - Морено, Диа (Данжума 60)

"Аталанта": Муссо - Толои, Паломино, Джимсити (Демирал 61) - Дзаппакоста, де Рон (Копмайнерс 70), Фройлер, Госенс - Малиновский (Пашалич 70), Пессина (Миранчук 79) - Сапата (Иличич 70)

Предупреждения: Капу 55, Морено 65, Пино 71 Коклен 76, Коклен 84 - де Рон 24

Удаление: Коклен 84