Севилья – Зальцбург 1:1. Видео-обзор рекордного матча

"Севилья" и "Зальцбург" расписали скромную ничью в протоколе – 1:1. Но если взглянуть на хронологию встречи, всё становится гораздо интереснее: в первом тайме матча было поставлено 4 пенальти, 3 в одни ворота, а было забито всего два мяча.

Лука Сучич был трижды срублен в штрафной "Севильи", но испанцам повезло – пенальти был забит всего один.

На такое расточительство нашелся предсказуемый ответ – "Севилья" заработала свой пенальти, а Ракитич его реализовал. Карма.

Клубы стартуют с ничьей в и так очень ровной группе. Тем интереснее будет наблюдать за "Севильей" и "Зальцбургом" в дальнейшем.