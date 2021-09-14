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Севилья – Зальцбург 1:1. Видео-обзор рекордного матча

Лига Чемпионов
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Четыре пенальти, три в одни ворота, два незабитых

Севилья – Зальцбург 1:1. Видео-обзор рекордного матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" и "Зальцбург" расписали скромную ничью в протоколе – 1:1. Но если взглянуть на хронологию встречи, всё становится гораздо интереснее: в первом тайме матча было поставлено 4 пенальти, 3 в одни ворота, а было забито всего два мяча.

Лука Сучич был трижды срублен в штрафной "Севильи", но испанцам повезло – пенальти был забит всего один.

На такое расточительство нашелся предсказуемый ответ – "Севилья" заработала свой пенальти, а Ракитич его реализовал. Карма.

Клубы стартуют с ничьей в и так очень ровной группе. Тем интереснее будет наблюдать за "Севильей" и "Зальцбургом" в дальнейшем.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Иван Ракитич Севилья
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