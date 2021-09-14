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ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд

Лига Чемпионов
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(6 голосов)

А мог быть трюк, как в матче с Брюгге

ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Хороший старт – половина дела. Но в случае киевского "Динамо" хороший старт означал реальные шансы на продолжение еврокубковой борьбы весной. И наоборот – не выигрыш дома у команды из третьей корзины стал бы очень болезненным ударом по амбициям и перспективам. Это все безумно мотивировало киевлян, но одновременно давило на них ответственностью. В Лиге чемпионов не бывает просто.

Мирча Луческу удивил только одной позицией. На острие атаки вышел Илья Шкурин, который не всегда получает место в основе даже на матчи УПЛ. Виталий Буяльский успел восстановиться и даже хорошо потренироваться перед матчем, что открыло ему путь в основу. В отличие от Георгия Бущана, который справился с травмой, но еще не набрал ту форму, чтобы снова отправить в резерв Дениса Бойко.

ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд - изображение 1

Стартовый состав "Бенфики" ожидался украинскими болельщиками и журналистами с одним трепетным вопрос: сыграет ли Яремчук? Сыграл. В лицах Эвертона и Рафы Силвы он имел мощную поддержку из глубины. Стоит отметить тактическую модель "Бенфики" с тремя центральными защитниками и двумя латералями. В чемпионате Португалии, где "орлы" выбили пять из пяти на старте сезона, команда играет несколько иначе.

"Бенфика" захватила инициативу со старта и мощно провела первый тайм. Красноречиво описывают ситуацию проценты владения мячом: 26 против 74-х в пользу португальцев. Но при этом "Бенфика" не создала много возможностей для взятия ворот. Единственный удар в створ произошел от Яремчука из-за пределов штрафной площади. На стартовых минутах Рафа Силва бил с куда более перспективной позиции, но кто-то из киевлян успел подставить ногу и выбить мяч на угловой.

ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд - изображение 2

Еще один шанс гостей – это розыгрыш стандарта, когда Рафа Силва из свободной зоны пробивал "парашютиком", но вместе с голкипером перебросил и ворота. "Динамо" защищалось большими силами и что самое важное – просто. Футболисты не чурались выбивать мяч в аут или даже на угловой. Это был правильный путь, а вот когда пытались мудрить, возникали проблемы. Как в середине тайма, когда Бойко отдал на Сидорчука, тот потерял мяч у своих владений, а потом панически отбирал его. Капитан "Динамо" сумел помешать Эвертону пробить по воротам, но сыграл рукой в ​​своей штрафной. Как убежден судейский эксперт, это был момент на пенальти. Энтони Тейлор пожалел "Динамо".

Что киевляне? На Илью Шкурина шло немало передач, но цепляться нападающему было очень трудно. Не очень удавались и контратаки, хотя после одной из таких бил Миколенко. Бил и Цыганков, но лучший шанс "Динамо" до перерыва – это выстрел Шапаренко со штрафного на восьмой минуте. Штрафной тоже сомнительный, но кого из болельщиков "Динамо" это волновало бы, если бы Влаходимос не осуществил сейв? Все любовались бы голом. Однако это сейчас.

ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд - изображение 3

Ждать надо было еще долго. Ведь "Бенфика", как и первый тайм, с позиции силы начала и проводила вторую 45-минутку. Давление усиливалось с каждой минутой. И если удар Эвертона заблокировали защитники, то выстрел Яремчука с близкого расстояния ногой парировал Бойко. Немало неприятностей защите киевлян создавал Рафа Силва. У "Динамо" же атака почти не работала.

Было твердое убеждение, что нулевая ничья по такой игре – максимум, на что могут надеяться хозяева поля. Шанс "Динамо" все же имело, когда игроки, вышедшие на замену, сконструировали быструю атаку. Караваев прострелил с правого фланга, Отаменди ошибся при защите, но Вербич не дотянулся до мяча для завершающего удара. В конце поединка устала и "Бенфика", поэтому защищаться стало легче. Но ощущение, что к ничьей "Динамо" идет с позиции слабого, не исчезало.

ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд - изображение 4

Поэтому такими эмоциональными оказались последние минуты и секунды матча. "Динамо" не позволило "Бенфике" создать последний штурм, а само пошло искать счастья у чужих ворот. И было максимально близко к успеху. Затяжную атаку Шапаренко увенчал дальним ударом в крестовину. Мог быть гол, подобный тому, что влетел в ворота сборной Франции. Но атака продолжилась добиванием Буяльского, с которым героически справился голкипер. И тут же паническое выбивание мяча из владений Влаходимоса кем-то из защитников "Бенфики" – в штангу. Думаете, что не повезло? Послушайте, что было дальше. Подача углового, передача вторым темпом от Миколенко на Гармаша, подача мяча к Шапаренко и мощный удар в сетку. Луческу неистово радовался в унисон с трибунами стадиона, а арбитры тем временем нашли офсайд у Гармаша и отменили взятие ворот. Мог быть тот же трюк, что в матче Лиги Европы с "Брюгге", но в итоге ничья. Ничья, которая больше соответствует течению матча, чем победа "Динамо".

ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд - изображение 5

В следующих матчах Лиги чемпионов легче не будет. Для побед нужно добавлять в первую очередь в качестве и понимании игры, но есть ли для этого ресурсы? Вопрос риторический.

Фото - UA-Футбол, скриншот - MEGOGO

Лига чемпионов. Группа Е. Первый тур
14.09.2021. Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле - Энтони Тейлор (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 0:0

"Динамо": Бойко - Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков (Караваев 76), Де Пена (Вербич 76) - Шкурин (Гармаш 60)

"Бенфика": Влаходимос - Отаменди, Вертонген, Морато - Жилберто (Лазаро 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт 86), Гримальдо - Рафа Силва (Пицци 90), Эвертон (Радоньич 59) - Яремчук (Дарвин Нуньес 59)

Предупреждения: Сидорчук 52, Забарный 73, Гармаш 82 - Рафа Силва 21 Яремчук 44, Вайгль 71

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (150)
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Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 01:20
Дізлайковим дурням салют! Осли ви казахськи
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0
0
DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 01:01
Жаль, с английским арбитром неповезло(. Гармаша чуть не удалил, гол не защитал, а я радовался :((
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0
0
Дон Купер (Хмельницький)
15.09.2021 в 00:59
З якого дива всі накинулися на Сидорчука? В нас немає гравців рівня Канте, Каземіро чи Вераті. Купити таких не в змозі ні ДК, ні Шахта.
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0
-1
DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 01:04
Та могут, но не будут. Для УПЛ они не нужны, а там как бог даст.
Ответить
0
-1
Bandura (Klagenfurt)
15.09.2021 в 00:48
Давно не бачив Динамо і сьогодні не був розчарований-моментами навіть подобалося…головне що немає такої страшної паніки в діях як була перед тим..а на рахунок хлопців які ниють про трансляції-риторичне питання-Ви знаєте що таке IPTV?EdemTv з всіма Матч Футбол за 1євро в місяць і Sharovoz за 3 євро де крім матчів ще є Setantu Canal+ i іже з ними…чи навіть 3 долари впадло заплатити?краще мучитись на LiveTv -головне щоб на шару?
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0
-2
Дмитрий S G (Николаев)
15.09.2021 в 01:27
Смотрел на Матч Футбол 2 хорошая трансляция и полностью бесплатно)))
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0
0
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 00:41
Невже дід не бачить шо Гармаш стара кляча.
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+3
-5
DK с 6 лет (Киев)
15.09.2021 в 00:55
А ты вообше смотриш футбол?
Ответить
0
-1
Рівнянин (Рівне)
15.09.2021 в 00:38
Суддям видати циркулі,щоб міряли соті долі міліметра офсайду! Все ж цей ВАР,стосовно визначення офсайду-долбоєбізм махровий!Чим запам"яталась Бенфіка? Катанням мяча по полю.Все!
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+1
-3
avatar
RockNRoLLa (IF)
15.09.2021 в 00:36
Ну скільки можна нити про те, шо немає де дивитись матчі? Та ж купіть за 2 бакса на місяць іптв твоєтв і перестаньте витрачати свої час і нерви на прокльони ахмєтів і його лайногого сервіси
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0
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
15.09.2021 в 00:35
Интересно если бы тогда судья удалил Гармаша .Динамо бы выиграло ?)
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:34
Могли, не могли........ ничья - уже норм результат. Главное, чтобы смогли ещё взять очки, а не всю группу вспоминать концовку этого матча! Завтра ждём больше набранных очей!!!
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0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
15.09.2021 в 00:32
У Динамо было три проблемы Бойко, Сидорчук и нап, первый не мог начать атаку, второй не мог связать защиту с атакой+привозил, а последнего вообще не было. Но тем не менее могли же и выиграть. Жаль что не победили, но и хорошо что не проиграли, матч равных команд и абсолютно закономерный результат. Дальше посмотрим
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+3
-3
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
15.09.2021 в 00:31
Молодці, вистояли... але могли ж і виграти...ех.
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+1
-1
vlotko (Броди)
15.09.2021 в 00:26
Там не тільки Гармаш був офсайті, там ще було два динамівця.
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+3
-3
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:28
Ну і шо
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+1
0
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:28
Учи правила заброд
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+2
-2
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 00:25
Сусідів розбудив, навіть кішку злякав... а толку? Жаль... Але, відверто, по грі нічия це не поганий рахунок
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+3
-1
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hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:26
Твоя сабака так порешала
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0
-4
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 00:31
Не зрозумів Ваш набір випадкових літер. Але, на всяк випадок, собаки в мене немає. Тільки кішка)
+4
0
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:34
Я думав ти бухав і сусід розбудив да побачив результат
Ответить
+1
0
Lev 27 (Кропивницкий)
15.09.2021 в 00:22
Жаль, конечно, что год из за слабомыслящего не засчитали, но объективно на победу не наиграли, а по первому тайму вообще было стрёмно, думал парочку пропустим по любому
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+3
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 00:22
оффтоп. смотрел португальскую пиратку, местные комментаторы посвятили целый блок Лобановскому и его роли в ДК в 90х (кварта-финале, дос-финале и тд). помнят, приятно
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+4
-1
vlotko (Броди)
15.09.2021 в 00:20
Знову драма для нас на останніх хвилинах. Нам забивають, а нам не зараховують.
Ответить
+1
-2
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:16
Бенфіка ще Барселону двічі накаже... Таки Динамо буде шанс саме з Барсою заробити хоча б 4 очки...)
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+3
-3
grassion (Харьков)
15.09.2021 в 00:18
Наивняк ты))
Ответить
+1
-1
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:33
а що Барса зараз показує? Супер гру?
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:18
Володя, лягай спати!
Ответить
0
-2
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:19
Саси сепар между п
0
-1
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:20
Птичка несри
0
-1
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:21
Новая пиз. не пиз
0
-1
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:21
Лягай и соси
0
0
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 00:29
Та почекай із Барселоною, нам ще до такої Баварії в гості їхати)
Ответить
0
0
KorsarK (Київ)
15.09.2021 в 00:15
Дивився в інеті myfootball.top,якість показу погана,затримки завісання,жаль що гол не зарахували,перемога Динамо була не обхідна.
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+2
0
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hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:18
Смотри о_Г_о_Г-о
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
15.09.2021 в 00:12
Трохи паскудно вийшло з офсайдом на останній хвилині...Такі емоції...Та головне, що москалі та Барселона програли...
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+4
-2
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:12
А шо по телеку не показывали ? Я всю жизнь все спорт трансляции смотрю в интернете. В гугле вводите "live tv" ну а там дальше уже разбираетесь. Рекомендую скачать Ace Player и включать трансляцию через него, а не в браузере и будет вам счастье
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+2
-1
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:14
А купить и смотреть не пиратом не судьба?
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+1
-5
Shatskih (Kyiv)
15.09.2021 в 00:16
Это хохложлобство....лучше на пиво потратить и по пиратке посмотреть....Европа....
+1
-6
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:20
Я дал совет людям которые возможно не могут позволить себе такое или не умеют пользоваться! Ты шо б**ть роскомнадзор?
+6
-2
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:33
Как удобно, не уметь купить подписку и смотреть футбол в качестве и легально, но уметь смотрел через кривые проги футбол пиратом
+1
-4
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:51
Слышь , ты ни разу в жизни не смотрел фильм или сериал в интернете ? Где вы такие "святые" вылупились?
+2
-1
Shatskih (Kyiv)
15.09.2021 в 00:54
Да зачем она нужна эта подписка со всеми матчами ЛЧ аж за 200грн. в HD качестве с обзорами и интервью....лучше по пиратке смотреть а 200 грн. откладывать каждый месяц на отдых в Турцию
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.09.2021 в 00:12
А где этот Эрик Рамирес которого купили? даже в заявку не попадает. а форварда толкового очень не хватало в этом матче.
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+2
-4
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:15
Заболел короной
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+3
0
grassion (Харьков)
15.09.2021 в 00:21
А нах он нужен? Есть Гармаш!!! Купили пачку нападающих, а Гармаш опять просит красную)))
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
15.09.2021 в 00:30
Коли я побачив, як Гармаш завівся, то подумав: зараз він згадає молодість і допроситься до "партквитка"... Але нащастя суддя заплутався в арифметиці, і це врятувало і Гармаша, і Динамо.
+1
0
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Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 00:33
Да, когда он после толчка от Отаменди подорвался и побежал в жесткие стыки со всей Бенфикой - стало страшно, потому что понятно, что карточки - вопрос времени. Вопрос только был - ограничится желтой или "доработает" до красной. Баран он и есть баран, и в его возрасте шансов на улучшение нет
+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:11
Причём здесь Гармаш? Не залез бы в офсайд, не дал бы голевой! Но пару минут, в конце, было круто!
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KorsarK (Київ)
15.09.2021 в 00:11
Дививсь по myfootball.top,з запізненням, якість бажає кращого,звісно хочеться дивитись без ривків і завісання,але,але,жаль що не зарахували гол,перемога Динамо була необхідна.
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 00:10
не могу не повторить, что радуюсь прогрессу Шапы. главное чтобы пахал дальше и не ловил звезду
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-2
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hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:10
Этот судья ещё и хотел что бы Бенфика выиграла,ты что не видел
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0
-3
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hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:17
Ты что сам себе минусы ставиш лысому
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0
0
vituynia (Черкассы)
15.09.2021 в 00:09
Первый тайм неуверенно.В концовке феерично. А в целом, Динамо не безнадёжно,по крайней мере на фоне Бенфики. Ещё бы Гармаш в офсайд не залез бы...А в общем никто и не говорил,что в ЛЧ будет легко. Надеюсь киевляне ещё будут прибавлять.
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+4
-2
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:08
Любо дорого дивитись, таки Луческу відмінний тренер, Динамо все краще і краще грає... )
Ответить
+7
-7
grassion (Харьков)
15.09.2021 в 00:23
Где? Весь матч в защите сидели!!!
Ответить
+3
-1
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:34
Ні, не весь.
+1
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
15.09.2021 в 00:08
Відбивались не погано ПОГАНО, що неуважність Гармаша такий шикарний та необхідний гол ПОХОВАЛА
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+5
-4
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 00:08
админы дайте повтор офсайда
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:07
Надо сделать канал Футбол4, три мало для трансляции ЛЧ! Подумаешь, ЛЧ, если турецкий чемп есть)))
Ответить
+7
-1
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:17
на Футбол4 будуть порнографію показувати...)
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 00:06
С середняками бодаться уже получается. Живенько… боролись. На этом все.
Ответить
+2
-6
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:09
середняки в ЛЕ играют...
Ответить
+5
-2
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 00:14
Бенфика есть Мега гранд?? А Мальмё??
+4
-2
Footballers (Умань)
15.09.2021 в 00:05
Та судді при вигляді Гармаша вже автоматично червону витягають)
Ответить
+15
-1
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 00:05
Не понял юмора а что гол отменили?
Ответить
+1
-3
Skotparker
15.09.2021 в 00:21
Нет
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:05
А вообще-то...... Игра в автобус может дать очки для Динамо, как и играют с сильнейшим! Правда в контру надо научиться выбегать!
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+3
-3
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:10
Який автобус? Гру б спочатку подивились, а потім такі несусвітні коменти строчили.
Ответить
0
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:13
Володя, ты то точно не видел!
+3
-1
Igor1010 (Вінниця)
15.09.2021 в 00:17
Птичка невеличка, две перекладины, штанга, воротник минимум два затащил. Где автобус, где...
Ответить
+1
-2
Acsakal (Kharkov)
15.09.2021 в 00:58
Лише наприкінці гри Динамо вийшло з третини часу у володінні мячем. А в першому таймі володіння у Бенфіки перевищувало часом 80%. Десь на 20 хв. кількість пасів у Динамо 52, у Бенфіки - 176, точність пасів у Динамо 61%, у Бенфіки 89%...Якщо це не автобус, то тоді що це? Я не кажу, що ця тактика хибна. Просто гравці Бенфіки краще працювали з мячем, а динамівцям не залишалося нічого іншого, як організовано відбиватися.
0
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
15.09.2021 в 00:04
Гармаш приносит ничью Бенфике.
Ответить
+5
-4
Олексин (Н.)
15.09.2021 в 00:03
Перше. Дякую адмінам за аудіо- репортаж. Слухав. Дякую!Друге. Мегого і вся рижемразівська джрянь - перетерасти. Не дали подивитися матч. Дивитися такий матч по інету з затримкою в хвилину - це знущання. Ще раз пдякую адмінам - слухав репортаж. І третє. Піду нап'юся. Не було офсайду! Гейропа - петерасти як і мегого.
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+2
-9
Русланбай (Рівне)
15.09.2021 в 00:06
живу в Європі пільше 4-х років. Повір - тут більше лезбійок чим тих .... Хоча вони теж є.
Ответить
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 00:08
На фоне мегого даже футболы шоколад. Их хоть смотреть можно было , и так и за небольшие деньги, а этих на шару хрен найдешь, а 300грн за один футбольный канал рука не поднимется отдать ))))... напейся и за меня )))
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+3
-2
Wolodya (Тернопіль)
15.09.2021 в 00:12
Затримка в хвилину заважає??? Та я б із затримкою в пів години дивився, якраз то Такий матч, довгоочікувааний, а тут якась хвилина... Мда уж.
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0
0
Golfik25 (Киев)
15.09.2021 в 00:02
Обидно, потеряли очки с Бенфикой. Шапаренко красава!! Жаль не фортануло сегодня пацану, а Бенфика реально но штангах и перекладинах отскочила, хоть м доминировала весь матч...
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+6
-3
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
15.09.2021 в 00:00
Гармаш тормоз матча. Сколько раз он в офсайд залазил за матч? Олень приторможеный.
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+7
-6
Skotparker
15.09.2021 в 00:01
Нельзя так про своего отца
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+3
-9
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 00:00
Очень жаль, что не удалось победить. Это был матч с наибольшими шансами на победу... Дальше надежда на "штопор" Барсы...
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+7
-1
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 00:00
Верим Юрий!!!
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+2
-4
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:00
Ну эмоции стадиона арбитр на отменит во время гола!!! Было круто
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+5
-1
Footballers (Умань)
14.09.2021 в 23:59
Жаль не зарахували.Але Шапаренко найкращий в матчі однозначно.
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+7
-1
Memorandum (Харьков)
14.09.2021 в 23:59
Спасибо, шо телевизиру показали, уроды.
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+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 00:01
Патриоты...
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+2
-5
Skotparker
15.09.2021 в 00:02
Купи ЛЧ в УЕФА и показывай бесплатно что тебе мешает...
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+4
-4
Memorandum (Харьков)
15.09.2021 в 00:15
Дебильный совет, расскажи, что у каналов (хоть одного), нет денег, чтобы показать ДОМАШНИЙ МАТЧ!!!
+1
-1
Skotparker
15.09.2021 в 00:30
Когда купишь кинешь ссылку
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0
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
14.09.2021 в 23:59
Шкода, було б дуже чудово.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
14.09.2021 в 23:59
Могло быть и хуже. На фоне Барселоны обе команды хороши. А Гармаш как всегда по лезвию ходит... Ожидаем интригу в группе! Динамо поздравляю с ничейкой. Такая нужная монетка в копилку..
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+3
-2
Wertu098 (бамбас )
14.09.2021 в 23:59
Офсайда не было.Судья конченная шмара!!!!!!
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+4
-8
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:00
Ты идиот, сходи правила футбола почитай и эпизод пересмотри
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+3
-3
Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 00:02
Иди на )(уй конч
+2
-7
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:06
Шмара этих комментариев только ты) неадекват опущенный
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+2
-2
avatar
victor1306 (Мадрид)
14.09.2021 в 23:59
Млляяяяяя. Як же прикро! Всіх сусідів побудив. Оце так кінцівка
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+2
-2
Skotparker
15.09.2021 в 00:04
Свинью , кота и бомжа
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0
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
14.09.2021 в 23:59
так я не понел, из-за пассивного офсайда не засчитали?
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+1
-5
avatar
scorpius (Ck)
14.09.2021 в 23:59
Гармаш был в офсайде, когда на него шел пас
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+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 00:00
пас шел на Шапу
0
-8
Фанат Українського Футболу (Київ)
15.09.2021 в 00:01
Гармаш був у офсайді коли пас на Шапаренка віддавав
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+6
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:01
Гармаш ПЕРЕД навесом отдавал пас из офсайд. ПЕРЕД.
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 00:04
капсани еще 5 раз и запоры у тебя СОВСЕМ пройдут, СОВСЕМ
+3
-3
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:07
Так ты же элементарных вещей не понимаешь, как вообще зарегистрироваться смог, дед?
Ответить
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
14.09.2021 в 23:58
Жаль Колю. Три убойных момента создал под конец матча.
Ответить
+7
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.09.2021 в 23:58
И на том спасибо!
Ответить
+2
-3
fokstrot2009 (Харьков)
14.09.2021 в 23:58
Чистый гол!
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+2
-8
avatar
ua-football-2021 (Київ)
15.09.2021 в 00:00
Офсайд у Гармаша.
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.09.2021 в 23:57
хреново, но молодцы)
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+3
-3
avatar
Romerik (YNWA)
14.09.2021 в 23:57
В Гармаша явно не всі вдома. Він психічно нестабільна людина. Хоть за гольову йому плюс, но знову попав енний офсайд... Для чого його випускати. Забрав перемогу...
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+14
-2
pilips111 (Чернигов)
14.09.2021 в 23:59
Гармаш всегда был неуравновешенным.
Ответить
+6
-1
grassion (Харьков)
15.09.2021 в 00:12
Его не в нападение , а к мозгоправу
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 00:07
Обезьян с гранатой
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0
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
14.09.2021 в 23:56
Шкода пізно Коля прокинувся, бо у кінцівці він був несамовитий. Якось навіть Лобановським повіяло у сенсі тиску та пресингу. Чому так не грали увесь матч - питання риторичне
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+4
-1
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 23:57
Сил не вистачить
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+1
-2
Фанат Українського Футболу (Київ)
14.09.2021 в 23:59
не знаю,не знаю... Але КНГ (комплексно наукову групу) Луческу із собою був привів
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.09.2021 в 23:58
физика-матушка, уже и португалам ее проигрываем
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+2
-2
avatar
ua-football-2021 (Київ)
14.09.2021 в 23:59
Тому що експерди наврочили, що єдиний матч де візмуть очки, це дома з Бенфікою, ось і матч, та ще й вдома, тому перенервували.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.09.2021 в 00:02
Нема кому батога дати, мажори срані.
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
14.09.2021 в 23:56
Странно
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
14.09.2021 в 23:56
Не хватает в центре хорошего техничного опорника, Сидорчук привычно деревянный
Ответить
+4
-4
аалекс ( Крым)
14.09.2021 в 23:56
Эээх... Чуток фарта не хватило. Но все равно молодцы, что выстояли и завоевали ничью.
Ответить
+8
-1
code906 (Kiev)
14.09.2021 в 23:56
Ну дела
Ответить
+2
0
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 23:56
Ну че, оранжевые тряпки, выкусите со своей «Бенфикой выше на две головы». Смотрите, чтобы Шериф не был выше на две головы вашего обезьянника
Ответить
+5
-17
FC Energy (Новая Каховка)
14.09.2021 в 23:57
Дак все вспоминают Монако и вашу грязь. Выдыхай.
Ответить
+4
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
14.09.2021 в 23:57
Это должен быть бан
Ответить
+4
-4
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 00:01
Ты действительно лайно
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
15.09.2021 в 00:01
Лікуйся, дебил. Че,че ... через плечо, москалику!
Ответить
+2
-1
Serhio79 (Kyiv)
14.09.2021 в 23:55
А на сайте УЕФА 1:0...
Ответить
+3
-2
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
14.09.2021 в 23:55
Будулай - кращий тренер Динамо! Створив майже чудо з г.... посередніх гравців
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+12
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.09.2021 в 23:55
Другий тайм значно краще, треба додавати.
Ответить
+6
0
efim423 (odessa)
14.09.2021 в 23:55
пас же не Гармашу был , а Шапаренко , что за бред
Ответить
+5
-3
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 23:56
Ну вот и я с того повтора не понял че за нах
Ответить
0
-1
avatar
Drovko (Lviv)
14.09.2021 в 23:57
В момент пасу Миколенка на Гармаша офсайд був...в момент пасу Гармаша на Шапаренка не було
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+2
0
efim423 (odessa)
15.09.2021 в 00:02
там пас назад как может быть офсайд ,
0
-2
pilips111 (Чернигов)
15.09.2021 в 00:02
То так начертили ВАРовцы, с повтора было видно, что офсайда у Гармаша не было
+1
-2
Фанат Українського Футболу (Київ)
14.09.2021 в 23:57
Гармаш з офсайду пас дав Шапаренкові
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
14.09.2021 в 23:57
Офсайд был раньше, Гармаш заигран в эпизоде был
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+3
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
14.09.2021 в 23:58
Да там раньше был оффсайд, предпоследний пас.
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0
0
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:03
Еврохуй с лысеной знает свой результат
Ответить
0
-1
avatar
hoy (Київ)
15.09.2021 в 00:07
Этот су ещё и хотел что бы Бенфика выиграла,ты что не видел
0
-1
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 23:55
С этого повтора так и не понял где там был офсайд. Надо переглянуть
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.09.2021 в 23:56
Отдающий на Шапаренка получил мяч находясь в офсайде (
Ответить
+8
0
avatar
ua-football-2021 (Київ)
14.09.2021 в 23:57
Гармаш
+3
0
аалекс ( Крым)
14.09.2021 в 23:58
И это был Гармаш.
+3
-1
Кротяче лайно (Мать городов русских)
14.09.2021 в 23:58
А, так там Гармаш коснулся после навеса Миколенко?
+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
14.09.2021 в 23:54
Идите вы накуй с вашими одиннадцатью нолями.
Ответить
+2
-6
rivnenskyi (Рівне)
14.09.2021 в 23:54
За останні хвилини - респект.
Ответить
+8
-1
KpaMapb (Краматорск)
14.09.2021 в 23:54
Почему нельзя было играть весь матч как последние 3 минуты?
Ответить
+2
-4
Русланбай (Рівне)
14.09.2021 в 23:55
тому що Беніка підсіла. Тому був цей маленький шанс. А на весь матч в такому темпі ДИНАМО КИЇВ би не вистачило б.
Ответить
+11
0


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