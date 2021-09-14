ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд

Хороший старт – половина дела. Но в случае киевского "Динамо" хороший старт означал реальные шансы на продолжение еврокубковой борьбы весной. И наоборот – не выигрыш дома у команды из третьей корзины стал бы очень болезненным ударом по амбициям и перспективам. Это все безумно мотивировало киевлян, но одновременно давило на них ответственностью. В Лиге чемпионов не бывает просто.

Мирча Луческу удивил только одной позицией. На острие атаки вышел Илья Шкурин, который не всегда получает место в основе даже на матчи УПЛ. Виталий Буяльский успел восстановиться и даже хорошо потренироваться перед матчем, что открыло ему путь в основу. В отличие от Георгия Бущана, который справился с травмой, но еще не набрал ту форму, чтобы снова отправить в резерв Дениса Бойко.

Стартовый состав "Бенфики" ожидался украинскими болельщиками и журналистами с одним трепетным вопрос: сыграет ли Яремчук? Сыграл. В лицах Эвертона и Рафы Силвы он имел мощную поддержку из глубины. Стоит отметить тактическую модель "Бенфики" с тремя центральными защитниками и двумя латералями. В чемпионате Португалии, где "орлы" выбили пять из пяти на старте сезона, команда играет несколько иначе.

"Бенфика" захватила инициативу со старта и мощно провела первый тайм. Красноречиво описывают ситуацию проценты владения мячом: 26 против 74-х в пользу португальцев. Но при этом "Бенфика" не создала много возможностей для взятия ворот. Единственный удар в створ произошел от Яремчука из-за пределов штрафной площади. На стартовых минутах Рафа Силва бил с куда более перспективной позиции, но кто-то из киевлян успел подставить ногу и выбить мяч на угловой.

Еще один шанс гостей – это розыгрыш стандарта, когда Рафа Силва из свободной зоны пробивал "парашютиком", но вместе с голкипером перебросил и ворота. "Динамо" защищалось большими силами и что самое важное – просто. Футболисты не чурались выбивать мяч в аут или даже на угловой. Это был правильный путь, а вот когда пытались мудрить, возникали проблемы. Как в середине тайма, когда Бойко отдал на Сидорчука, тот потерял мяч у своих владений, а потом панически отбирал его. Капитан "Динамо" сумел помешать Эвертону пробить по воротам, но сыграл рукой в ​​своей штрафной. Как убежден судейский эксперт, это был момент на пенальти. Энтони Тейлор пожалел "Динамо".

Что киевляне? На Илью Шкурина шло немало передач, но цепляться нападающему было очень трудно. Не очень удавались и контратаки, хотя после одной из таких бил Миколенко. Бил и Цыганков, но лучший шанс "Динамо" до перерыва – это выстрел Шапаренко со штрафного на восьмой минуте. Штрафной тоже сомнительный, но кого из болельщиков "Динамо" это волновало бы, если бы Влаходимос не осуществил сейв? Все любовались бы голом. Однако это сейчас.

Ждать надо было еще долго. Ведь "Бенфика", как и первый тайм, с позиции силы начала и проводила вторую 45-минутку. Давление усиливалось с каждой минутой. И если удар Эвертона заблокировали защитники, то выстрел Яремчука с близкого расстояния ногой парировал Бойко. Немало неприятностей защите киевлян создавал Рафа Силва. У "Динамо" же атака почти не работала.

Было твердое убеждение, что нулевая ничья по такой игре – максимум, на что могут надеяться хозяева поля. Шанс "Динамо" все же имело, когда игроки, вышедшие на замену, сконструировали быструю атаку. Караваев прострелил с правого фланга, Отаменди ошибся при защите, но Вербич не дотянулся до мяча для завершающего удара. В конце поединка устала и "Бенфика", поэтому защищаться стало легче. Но ощущение, что к ничьей "Динамо" идет с позиции слабого, не исчезало.

Поэтому такими эмоциональными оказались последние минуты и секунды матча. "Динамо" не позволило "Бенфике" создать последний штурм, а само пошло искать счастья у чужих ворот. И было максимально близко к успеху. Затяжную атаку Шапаренко увенчал дальним ударом в крестовину. Мог быть гол, подобный тому, что влетел в ворота сборной Франции. Но атака продолжилась добиванием Буяльского, с которым героически справился голкипер. И тут же паническое выбивание мяча из владений Влаходимоса кем-то из защитников "Бенфики" – в штангу. Думаете, что не повезло? Послушайте, что было дальше. Подача углового, передача вторым темпом от Миколенко на Гармаша, подача мяча к Шапаренко и мощный удар в сетку. Луческу неистово радовался в унисон с трибунами стадиона, а арбитры тем временем нашли офсайд у Гармаша и отменили взятие ворот. Мог быть тот же трюк, что в матче Лиги Европы с "Брюгге", но в итоге ничья. Ничья, которая больше соответствует течению матча, чем победа "Динамо".

В следующих матчах Лиги чемпионов легче не будет. Для побед нужно добавлять в первую очередь в качестве и понимании игры, но есть ли для этого ресурсы? Вопрос риторический.

Фото - UA-Футбол, скриншот - MEGOGO

Лига чемпионов. Группа Е. Первый тур

14.09.2021. Киев. НСК "Олимпийский"

Арбитр в поле - Энтони Тейлор (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 0:0

"Динамо": Бойко - Кендзёра, Сирота, Забарный, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко, Буяльский - Цыганков (Караваев 76), Де Пена (Вербич 76) - Шкурин (Гармаш 60)

"Бенфика": Влаходимос - Отаменди, Вертонген, Морато - Жилберто (Лазаро 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт 86), Гримальдо - Рафа Силва (Пицци 90), Эвертон (Радоньич 59) - Яремчук (Дарвин Нуньес 59)

Предупреждения: Сидорчук 52, Забарный 73, Гармаш 82 - Рафа Силва 21 Яремчук 44, Вайгль 71