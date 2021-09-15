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Пятов: Знаю, какие требования у Вернидуба - столько лет были соперниками
Команда Вернидуба снова сыграет против Шахтера
Фото: ФК Шахтер
Голкипер
"Я лично знаю тренера (Вернидуба). И знаю, как он против Шахтера играл. Столько лет играли в чемпионате и были соперниками. Примерно я знаю, какие у него требования", — сказал Пятов.
Напомним, что матч "Шериф" – "Шахтер" состоится 15 сентября и начнется в 20:00.
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Источник:ТК Футбол
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