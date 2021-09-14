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Томас Мюллер забил больше всех Барселоне в истории Лиги и Кубка чемпионов – Видео гола

Лига Чемпионов
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Они нашли друг друга

Томас Мюллер забил больше всех Барселоне в истории Лиги и Кубка чемпионов – Видео гола

AS

Новина українською

Томас Мюллер открыл счёт в матче "Барселона" – "Бавария". Этот мяч стал для него 7 в ворота "сине-гранатовых", что является рекордом за всю историю самого престижного турнира Европы.

В истории Кубка чемпионов и Лиги чемпионов никто не поражал ворота "Барсы" чаще, чем Томас Мюллер.

Напомним, что в последний раз, когда встречались эти клубы, они разошлись счетом 2:8 в пользу "Баварии". Тогда "Барселона" вылетела из 1/4 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Барселона
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