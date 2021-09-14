Томас Мюллер забил больше всех Барселоне в истории Лиги и Кубка чемпионов – Видео гола

Томас Мюллер открыл счёт в матче "Барселона" – "Бавария". Этот мяч стал для него 7 в ворота "сине-гранатовых", что является рекордом за всю историю самого престижного турнира Европы.

7 - Thomas Müller has scored more goals against Barcelona than any other player in European Cup/Champions League history (seven goals in six appearances). Thorn. pic.twitter.com/LwH7OwePcx — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

В истории Кубка чемпионов и Лиги чемпионов никто не поражал ворота "Барсы" чаще, чем Томас Мюллер.

Напомним, что в последний раз, когда встречались эти клубы, они разошлись счетом 2:8 в пользу "Баварии". Тогда "Барселона" вылетела из 1/4 финала Лиги чемпионов.