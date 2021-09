Томас Мюллер забил больше всех Барселоне в истории Лиги и Кубка чемпионов – Видео гола

Томас Мюллер открыл счёт в матче "Барселона" – "Бавария". Этот мяч стал для него 7 в ворота "сине-гранатовых", что является рекордом за всю историю самого престижного турнира Европы.

7 - Thomas Müller has scored more goals against Barcelona than any other player in European Cup/Champions League history (seven goals in six appearances). Thorn. pic.twitter.com/LwH7OwePcx