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Роберт Левандовский забил уже в 18 матче подряд. На этот раз не пожалел Барселону – Видео
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Getty Images / Global Images Ukraine
Роберт Левандовский забил второй мяч "Баварии" во встрече против "Барселоны". Это уже 18 гол поляка подряд в клубном футболе.
Голеадор оказался первым на мяче после попадания Мусиалы в штангу – 0:2. "Бавария" всё ближе к 3 очкам.
В этом же матче Томас Мюллер установил свой рекорд – он больше всех в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов забивал "Барселоне" – 7 голов в 6 матчах.
Напомним, что последний матч между клубами прошел в августе и закончился со счетом 2:8. Тогда "Барса" разгромно вылетела из 1/4 финала Лиги чемпионов.
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