Роберт Левандовский забил уже в 18 матче подряд. На этот раз не пожалел Барселону – Видео

Роберт Левандовский забил второй мяч "Баварии" во встрече против "Барселоны". Это уже 18 гол поляка подряд в клубном футболе.

Голеадор оказался первым на мяче после попадания Мусиалы в штангу – 0:2. "Бавария" всё ближе к 3 очкам.

В этом же матче Томас Мюллер установил свой рекорд – он больше всех в истории Лиги чемпионов и Кубка чемпионов забивал "Барселоне" – 7 голов в 6 матчах.

Напомним, что последний матч между клубами прошел в августе и закончился со счетом 2:8. Тогда "Барса" разгромно вылетела из 1/4 финала Лиги чемпионов.