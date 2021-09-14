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Челси – Зенит 1:0. Лукаку по привычке огорчил россиян

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Третий гол Ромелу на "Стэмфорд Бридж" за 4 дня

Челси – Зенит 1:0. Лукаку по привычке огорчил россиян

Фото: Getty Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа H, первый тур

13 сентября. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" – "Зенит" 1:0

Гол: Лукаку (69)

"Челси": Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта (Силва, 83) – Алонсо (Чилвелл, 83), Жоржиньо, Ковачич, Джеймс – Маунт (Лофтус-Чик, 90+3), Зиеш – Лукаку

"Зенит": Крицюк – Сантос, Ракицкий (Круговой, 88), Чистяков, Барриос, Сутормин – Клаудиньо (Мостовой, 88), Венделл (Ерохин, 76), Кузяев (Кравцов, 82), Малком (Дзюба, 75) – Азмун

Предупреждение: Аспиликуэта (45) – Ракицкий (62)

“Зенит” неожиданно доставил неприятности действующему обладателю Лиги Чемпионов. “Челси” провёл вторую неубедительную встречу за 4 дня, и снова в тяжелый момент команду за собой потащил новый лидер атаки Ромелу Лукаку, забив свой третий гол на “Стэмфорд Бридж”. Огорчать россиян стало для Ромелу доброй привычкой – первые свои мячи за Бельгию Лукаку оформил в ворота Акинфеева в далёком 2010-м, оформив дубль, ещё два россияне получили на Евро-2020 (3:0), и ещё один в квалификации к турниру.

Как и “Астон Вилла” на выходных, питерцы адаптировались под “Челси” и перешли на пятёрку защитников, чтобы контролировать и винбеков хозяев, и их атакующую тройку. Бирмингемцы проиграли 3:0, но этот счёт был обманчивым – и “Вилла”, и “Зенит” лондонцев по ожидаемым голам превзошли. И это не сколько повод для похвалы в адрес питерцев, сколько критика в адрес “Челси”. После международного перерыва “синие” вернулись совсем другими.

Тухель в очередной раз удивил со стартовым составом. С таким составом и присущей немцу тактической гибкостью это мало кого могло удивить, но есть подозрения, что Томас снова не со всеми угадал. Вернер продолжает сидеть на лавке после приезда в Лондон Лукаку, но ему предпочли Зиеша. Марокканец должен был взламывать низкий блок “Зенита”, но сегодня откровенно не впечатлял. Как и вся позиционная атака “Челси” – слишком медленная и бесхитростная.

За 90 минут игры болельщики на “Стэмфорд Бридж” увидели лишь один 100-процентный момент, и он был у ворот Менди. После абсолютно сухого первого тайма “синие” немного оживились во второй половине – Лукаку стал отыгрывать столба и связывать атаку команды. Он же и забил третий гол за четыре дня, единственный в этот вечер. Третий неочевидный гол за счёт чистого индивидуального класса своей новой звезды. Лондонцы слишком быстро стали лукакуцентричной командой, и долго такое протянуть не может.

Гол получился чисто контовский. Затяжная атака “Челси”, Аспиликуэта поключается дополнительным полузащитником и подаёт на дальнюю с правого полуфланга. Правда, вместо убийственной головы Мората – лысая башка Ромелу. В 2017-м году “Челси” вёл Лукаку, но взял Морату. Кажется, это было ошибкой, и теперь она наконец исправилась.

На концовку вышел русский Ромелу – или просто Рукаку. У Дзюбы был супершанс, но с пары метров Артём вместо ворот попал ногой в Менди, проверив рёбра лучшему киперу прошлой ЛЧ. В итоге натужные 1:0.

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В статье: Челси (Лондон)
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Комментарии (10)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:40
Закрутился в 69)))
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0
0
Skotparker
15.09.2021 в 00:27
А давайте разбомбим Воронеж , скажем что это бандеровцы, чтобы напасть на Украину - Россия, фашизм, 21 столетие
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
15.09.2021 в 00:22
Ну так він наш козак, Рома Лукакенко. І за Шахтар, і проти зеніта. Скрізь встигає...
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+1
-1
тутти-10 (Сумська область)
15.09.2021 в 00:21
Засмутив??? Вони що, досі не звикли?
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 00:03
Ясно-понятно. Абрамович решил сильно не огорчать Газпром. Потом ещё и сольют в Питере, если порешают до матча с выходом в плей офф.
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+5
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
15.09.2021 в 00:02
Лукаку - справдешній козак.
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+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 00:01
долго возились челсюки
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+5
0
Skotparker
15.09.2021 в 00:00
Молодец, наказал рашистов
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+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
14.09.2021 в 23:59
Лукаку сделал каку.
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+1
-3
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Serega1111 (Киев)
14.09.2021 в 23:54
Отличная привычка!
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+8
-2


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