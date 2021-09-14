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ЛЧ. Барселона - Бавария 0:3. Тренировка с повышенной ответственностью

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Равной борьбы ожидаемо не получилось

ЛЧ. Барселона - Бавария 0:3. Тренировка с повышенной ответственностью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барса" и "Бавария" нынче в настолько разном состоянии, что ожидать конкурентного футбола могли только самые отчаянные фанаты каталонцев. Конечно, его не случилось.

"Барса" вышла на матч с тремя центральными защитниками и двумя латералями, но и это не обеспечило ей надежности в тылу. Уже со старта защита "Барсы" еле держалась. Левандовского прикрыли, да, но Сане и Мусияла много себе позволяли перед штрафной.

Первый серьезный сэйв тер Штегена - как раз после удара Сане в ближний. "Барса" как могла ответила попыткой Араухо после стандарта - мимо.

Атакам каталонцев не хватало завершения, а еще вариативности. Все сводилось к навесам на Люка де Йонга, которому было откровенно неуютно между огромными Зюле и Упамекано. Вдобавок Серхи Роберто вчистую проиграл фланг Альфонсо Дэвису, так что рассчитывать хозяева могли исключительно на фланг Альбы.

"Бавария" видела все это и не торопилась. Пике и Араухо в отчаянных прыжках блокировали удары немцев, но на 34-й минуте те все равно забили - Мюллер поразил ворота после рикошета. Повезло, но и наиграли тоже.

Начало второго тайма не принесло ничего нового. "Барса" еле отбивалась; тер Штеген ногами отразил удар Сане с 10 метров, но защитники продолжали чудить и вскоре забил незаметный Левандовский. Поляк добил мяч в сетку после удара в штангу от Мусиялы.

Наверное, "Бавария" могла забивать и 4-5 мячей, но довольствовалась тремя - еще раз забил Левандовский. Этому голу предшествовал ряд в целом интересных атак каталонцев, которым не хватило завершения или, проще говоря, Месси, чтобы он завершил. Депая сегодня на поле словно и не было совсем.

Выводы? Да нет их. Мы и так знали, что "Бавария" сильнее. Единственное, что можно отметить - с такой "Барсой" у "Динамо" могут быть шансы, если, конечно, оно подтянет нападение. Это уже не те каталонцы, которых стоит бояться.

1-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Бавария" - 0:3

Голы: Мюллер, 34, Левандовский, 56, 85

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Демир, 59), Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Мингеса, 66), Альба (Бальде, 74) - Френки де Йонг, Бускетс (Гави, 59), Педри - Люк де Йонг (Коутиньо, 67), Депай

"Бавария": Нойер - Павар (Эрнандес, 66), Упамекано, Зюле (Станишич, 82), Дэвис - Киммих, Горецка - Мусияла (Гнабри, 70), Мюллер (Забитцер, 82), Сане (Коман, 82) - Левандовский

Предупреждения: Гави, 82 - Киммих, 5, Упамекано, 78

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (74)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 01:01
Шановный Okolegko! Я уже дома и сейчас буду идти спать ) спасибо за беспокойство
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 01:24
Спокойной ночи Ярик. И пусть тебе приснится, шо мяч после удара Шапаря отскочил от штанги не в поле, а в ворота и Динамо таки победило. Хоть во сне...
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0
0
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:49
Желаю, шоб Барса заняла последнее место в группе. С с у к а, может быть хоть тогда этого рыжего шлемазла с позором выпихнут из Барсы. Сил моих больше нет на эту харю смотреть. Тьфу..
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:51
То відсунь від себе дзеркало
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+1
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:56
Эта рыжая скотина сначала избавилась от Суареса, потом от Месси, потом от Гризмана... Понавезла кучу всякого второсортного хлама под свой "гений" и ещё с..ка смеет заявлять, шо он будущее Барселоны. дебил обкуренный какой-то, не иначе
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 01:00
Олежа , не хлам , а соотечественники а вообще "правление" Бармалея ещё не один сезон будет аукаться
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 01:27
Так и постареть можно.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.09.2021 в 00:42
Комментировать здесь нечего, ожидаемо. Команда не знает во что она играет. Ноль ударов по воротам , о чём можно говорить?
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:49
Щось немає вже добу власкора МундоАлєніо. В спячку впав чи що? Він би розповів, що ви всі нічєго нє панімаєтє в футболу, Вєлікая Барса виграла прєкрасно, Куман отлічний трєнєр, результат нє по ігрє, а ви всє ідітє камєнтіруйтє шашкі
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 00:33
Кто ещё не дрюкал Барселону на Камп Ноу?
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+3
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:34
В нашій групі ще здається Бенфіка
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
15.09.2021 в 01:16
Тогда надеюсь Яремчук исправит это досадное недоразумение.
0
0
Ol-g (Одесса)
15.09.2021 в 00:25
Остап Бендер отвернулся от Шуры.
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0
0
Trztrqtr (Украина)
15.09.2021 в 00:24
А что у Барсы с собственной школой? Были ж раньше хорошие выпуски. Депай и прочие Дейонги-это уверенный путь в крепкому евро-середняку, на уровень которого Барса впрочем уже опустилась.
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+2
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:23
А Левандовський просто звір. Ось кому треба в цьому році дати ЗМ, ще й зважаючи і минулий сезон
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+1
0
Ol-g (Одесса)
15.09.2021 в 00:25
На минулий згідно із неписаними правилами не зважають. А там його незрозуміло прокатили.
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:30
Він і в цьому році заслужив. Вкотре виграв із Баварією все в Німеччині, став кращим бомбардиром, побивши рекорд Герда Мюллєра і взявши золоту бутсу, 18 матчів поспіль забиває за Баварією, зараз вже знову є лідером в бундеслізі по голам, Польщу на Євро в одиночку тащив, три голи забивши. Що ще потрібно? Але всякі барбадоси із руандами як завжди скажуть своє ''вєскє'' слово.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 00:39
Вроде барбадосы с руандами уже несколько лет как влияют только на награду от ФИФА, а ЗМ опять от журналистов. А так да, Лева заслужил давно.
0
0
Dr. House (Поділля)
15.09.2021 в 00:45
Голосуют от каждой страны члена ФИФА тренер, капитан команды и журналист. По итогам суммируется и вручается ЗМ.
0
0
Дон Купер (Хмельницький)
15.09.2021 в 00:18
Зрозуміло було що Барселона програє, але я сподівався що хоч заб'ють. Про Кумана, нижче люди вірно написали.
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0
0
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йоперний театр (Наш футбол)
15.09.2021 в 00:10
Столько времени бьіло и ничего не решил етот "чудо" тренер. Защитьі которьій год уже не наблюдается, центр - все хуже и хуже, про нападение... о трупе или хорошо или вообще ничего. Че он делает-то там? Собирает соотечественников, чтоб в резюме бьіло написано что играли за Барселону?
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 00:12
Любой серьезный тренер потребует трансферы, а где деньги брать
Ответить
+2
0
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йоперний театр (Наш футбол)
15.09.2021 в 00:14
Согласен.
0
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metall5291 (Kharkiv)
15.09.2021 в 00:15
Деньги в футболе ещё не всё. Но без денег - футбол - всё, его просто нет
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МЕS QUE UN CLUB
15.09.2021 в 00:18
якщо ума не має, то ніякі гроші не допоможуть
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йоперний театр (Наш футбол)
15.09.2021 в 00:19
З цим також згідний
0
0
metall5291 (Kharkiv)
15.09.2021 в 00:22
Шел я как-то давно с матча в Одессе после влета Черноморца на своем поле израильскому Маккаби и слышу: "А что, с этим составом мы еще неплохо сыграли". Думаю, примерно так говорят в Барселоне расходясь после матча. Просто ничего другого и не светило.
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+1
0
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йоперний театр (Наш футбол)
15.09.2021 в 00:24
Ето не состав, ето тренер. ИМХО.
0
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МЕS QUE UN CLUB
15.09.2021 в 00:08
шото барсеглори небагатослівні навіть ардоліон не дуркує навпаки радіти потрібно що не 8-2
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+2
0
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:23
А шо нам плясать и кричать от радости? Команду угробили вообще на..уй. Пи@арасы блъ..
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+1
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:24
Твої ж братани і угробили
+1
0
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:27
Да нет, это твои картавые и носатые сородичи угробили Барсу. Сто раз об этом здесь писал. Бросали помидорами... крутили пальцем...
0
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:33
Дро, не відмаХУЙся від своїх братанів
+1
0
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:37
Хитровжаренное жидовское руководство Барсы, которое угробило команду мне не братаны.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:08
Жаль , что Барселона обдристалась с подливкой, но другого и ждать не приходилось перед этим матчем. Но вообще похер ибо я был на матче Динамо -Бенфика
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+1
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okolegko (Київ)
15.09.2021 в 00:18
Коли ж ти встиг повернутися?
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:20
А может он с телефона пишет.
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okolegko (Київ)
15.09.2021 в 00:24
Еге-ж... Віримо, віримо... Нічого йому робити, як у дорозі залишати дописи, при чому що він пише вкрай нечасто
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:29
Да , жалко гол отменили. Не сразу поняли , что за прикол с карточками для гармаша
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 00:31
Гармаш тоже не понял, у него такое перепуганное лицо было)) Думаю это был бы его последний матч под руководством Луческу
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:24
Я всю жизнь с телефона сижу в метро 4г ловит везде
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okolegko (Київ)
15.09.2021 в 00:26
Ок, не будемо розводити зраду. Матч сподобався? Псевдо-гол хоч побачив?
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:31
Надеюсь на Барселоне и Баварии будет меньше быдлоты сзади меня
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 00:33
Скорее будет больше, на таких соперников всегда собирается куча левых пассажиров, пришедших ради статуса. Вот собираюсь на Шахтер - Реал, интересно как там будет
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okolegko (Київ)
15.09.2021 в 00:35
Досі все так сумно? Вже 2,5 роки не ходжу на Динамо, але там завжди були гопники, мати й інший непотіб
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 00:58
А когда Шахтёр Реал и в какое время ? 20 или 22 ? Можно вместе пойти , хоть с одним Мадридастом пива выпью
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 01:01
Ну да, с Ковой ведь не получилось в своё время.. А он так хотел, так хотел...
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 01:03
Ну кова хотел убедиться, что я реальный человек. Тупая ситуация вышла тогда
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 01:08
Відповідаю - сумно ще і як , батько був із маленьким сином з однієї сторони і три підлітка з іншої так вони усі пішли одразу , бо позаду було три "організма" які треба відвести на евтаназію...потім вони (як мені здалося) ще й до мене хотіли до****сь тому ми з дружиною теж пересіли потім у інший сектор. Реально страшно і неприємно незважаючи на ніж і газовий балон у сумці(контроль перед стадіоном так собі )
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 01:13
Нож должен быть такой, как у Крокодила Данди.
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 01:15
Ножа хватит если понадобится , но я лучше молчу уйду на другой сектор. Ну их нахер этих неадекватов
0
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 01:16
Ярыло, вроде в 22, но точно еще не знаю, еще даже билетов в продаже нет, а там уже поглядим насчет пива
0
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 01:17
Правильно. Не стоит искать на ж0пу приключений.
0
0
oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 00:08
Нежно присунули на три гола и решили дальше не насиловать.
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+3
0
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:07
А далі ж безпроглядна темрява... ой лишенько, ой вей
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
15.09.2021 в 00:07
Предсказывал простую (некрупную) победу Баварии. Почти так и вышло, почти, потому что для сегодняшней Барселоны 0-3 от Баварии на своем поле это не позор, а простая расстановка сил. Говорить собственно, не о чем. Сегодня Бавария и сильнее и выше классом. Те 8-2 были сыграны, когда Бавария воспринимала и готовилась к Барселоне всерьез. А сегодня они вышли с установкой сыграть и добыть результат малой кровью. Что в итоге и получилось.
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+1
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.09.2021 в 00:06
Пожаліла Баварія барсучків. Не стала громити ФКБанкрот... P.S. Спеціально для Алєня, який полюбляє статистику, але чомусь використовує її вибірково зі своїм тлумаченням: ТРИ останні гри ФКБ ВДОМА в ЛЧ: з Юве 0:3, з ПСЖ 1:4, з Баварією 0:3. ТРИ крупні поразки. Совпадєніє? Не думаю
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
15.09.2021 в 00:12
Потому я и не предсказывал крупный счет. Бавария уже не воспринимает Барсу за равных себе. Просто сыграли аккуратно, как немцы играют почти с любой командой классом ниже. Мюнхенцы прекрасно понимали, что этого для победы хватит.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
15.09.2021 в 00:05
а хорошая барселона, надо брать)
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+2
0
Fishing 555 (Rivne)
15.09.2021 в 00:03
Думаю киевлянам под силу барселона.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
15.09.2021 в 00:03
Так виглядає, що в наший групі проглядається лідер... Та "група команд" які борються за євровесну... І як же нам потрібен був гол Шапаренко Проте повертаємось до наших БА... рселонівських проблем! З ким зібралися боротися за гарний результат в ЛЧ? Напад - "не дуже гарно", бо всіх зірок СПЕКАЛИСЬ! Захист по-старому, тобто проблеми залишаються! Ну і центр... і хто там може організувати напад? І головне на тренерській лаві без змін.
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0
0
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victor1306 (Мадрид)
15.09.2021 в 00:01
Київ повинен брати очки з цими бадилями
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+3
0
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МЕS QUE UN CLUB
15.09.2021 в 00:11
цікаво за кого буде тримати кулаки новоспечений вболівальник Динамо Алєкс фуу! яке гейське ім'я
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+1
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Ардалион (Братство Барсы)
15.09.2021 в 00:01
После 0-2 уже больше не смотрел на это гавно. Переключился на другое... там хоть, какой-то шанс был, особенно в конце. ))
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
15.09.2021 в 00:03
А там португальский Перес купил ВАР
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
14.09.2021 в 23:59
Куман : «благодаря мне у Барселоны есть будущее». Да, там благодаря вам всем есть такое серое будушее. Увидим лет через пять сколько останется здесь преданных болельщиков, ведь впереди пока нет просвета.
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0
Algrab (Костопiль)
14.09.2021 в 23:55
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+4
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 23:55
Срамота.
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hardcorepwnz (Украина)
14.09.2021 в 23:55
Конечно не 2-8, но это сейчас команды разного уровня. Испания все проседает и проседает
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йоперний театр (Наш футбол)
14.09.2021 в 23:54
Це ж потрібно постаратись, щоб ні разу не попасти по воротах. Довіряй і далі рижому, дибіл Лапорта.
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hardcorepwnz (Украина)
14.09.2021 в 23:57
Да кто сейчас туда пойдет, на расстрельную должность в команду, которая скорее пытается на плаву удержаться, а не элитных тренеров искать. Только на такие каталонские сердца и рассчитывать, надеясь что среди них возникнет новый Гвардиола.
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hardcorepwnz (Украина)
14.09.2021 в 23:59
Да и при всем уважении к Гвардиоле, он тоже не с Люками Де Йонгами свои победы в Барселоне ковал.
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йоперний театр (Наш футбол)
15.09.2021 в 00:02
Да все так, я не про 3:0, хотя и про то тоже , я про статистику. чтоб ниразу в ворота?!
0
0
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Ардалион (Братство Барсы)
14.09.2021 в 23:57
Рыжего уже сейчас можно смело гнать из Барсы, шоб время даром не терять.
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