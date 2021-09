ЛЧ. Барселона - Бавария 0:3. Тренировка с повышенной ответственностью

"Барса" и "Бавария" нынче в настолько разном состоянии, что ожидать конкурентного футбола могли только самые отчаянные фанаты каталонцев. Конечно, его не случилось.

"Барса" вышла на матч с тремя центральными защитниками и двумя латералями, но и это не обеспечило ей надежности в тылу. Уже со старта защита "Барсы" еле держалась. Левандовского прикрыли, да, но Сане и Мусияла много себе позволяли перед штрафной.

Первый серьезный сэйв тер Штегена - как раз после удара Сане в ближний. "Барса" как могла ответила попыткой Араухо после стандарта - мимо.

23 – FC Bayern München have scored in their 23rd consecutive #UCL match, setting a new club record in the competition. Avalanche. #FCBFCB pic.twitter.com/iJT9gB6d23

Атакам каталонцев не хватало завершения, а еще вариативности. Все сводилось к навесам на Люка де Йонга, которому было откровенно неуютно между огромными Зюле и Упамекано. Вдобавок Серхи Роберто вчистую проиграл фланг Альфонсо Дэвису, так что рассчитывать хозяева могли исключительно на фланг Альбы.

"Бавария" видела все это и не торопилась. Пике и Араухо в отчаянных прыжках блокировали удары немцев, но на 34-й минуте те все равно забили - Мюллер поразил ворота после рикошета. Повезло, но и наиграли тоже.

Начало второго тайма не принесло ничего нового. "Барса" еле отбивалась; тер Штеген ногами отразил удар Сане с 10 метров, но защитники продолжали чудить и вскоре забил незаметный Левандовский. Поляк добил мяч в сетку после удара в штангу от Мусиялы.

3 - Barcelona have lost three consecutive home game in European competitions for the first time in their history (0-3 vs Juventus, 1-4 vs Paris Saint-Germain and 0-3 vs Bayern Munich). Shock. pic.twitter.com/L93fCNE0dZ