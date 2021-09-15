Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика

Николай Шапаренко мог принести победу "Динамо" в матче против "Бенфики", замкнув дальнюю штангу. Игроки, болельщики и комментаторы успели отпраздновать победу, в то время как ВАР проверял забитый мяч на нарушения правил.

Вердикт – офсайд в моменте паса на Гармаша, который, впоследствии, отдал голевую на Шапаренко.

0:0. Команды заработали по одному очку.