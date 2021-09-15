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Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Не повезло

Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика

Фото: скриншот

Новина українською

Николай Шапаренко мог принести победу "Динамо" в матче против "Бенфики", замкнув дальнюю штангу. Игроки, болельщики и комментаторы успели отпраздновать победу, в то время как ВАР проверял забитый мяч на нарушения правил.

Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика - изображение 1

Вердикт – офсайд в моменте паса на Гармаша, который, впоследствии, отдал голевую на Шапаренко.

0:0. Команды заработали по одному очку.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Бенфика
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Комментарии (8)
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efim423 (odessa)
15.09.2021 в 00:39
не вижу тут офсайда, пас назад нельзя считать офсайдом - это противоречит смыслу футбола
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0
0
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Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 00:44
???
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 00:38
Очко сохранили в этой игре))))
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0
-1
vlotko (Броди)
15.09.2021 в 00:25
Там не тільки Гармаш був офсайті, там ще було два динамівця.
Ответить
0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:12
Даже в онлайне было видно, что тормоз Гармаш снова в офсайде сидит.
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+3
-4
grassion (Харьков)
15.09.2021 в 00:17
Какой с него форвард? Ему в смирительной рубахе сидеть надо, а он все офсайды да красные выпрашивает(
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+2
-5
FC Energy (Новая Каховка)
15.09.2021 в 00:30
Какой с него футболист вообще? боец без правил разве что.
+1
-3
grassion (Харьков)
15.09.2021 в 00:35
"..боец без правил разве что." Я тебя умоляю, какой боец? Показывать на поле свою недоразвитость, или один на один в клетке= разница.
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0
-2


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