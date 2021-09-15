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Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика
Не повезло
Фото: скриншот
Николай Шапаренко мог принести победу "Динамо" в матче против "Бенфики", замкнув дальнюю штангу. Игроки, болельщики и комментаторы успели отпраздновать победу, в то время как ВАР проверял забитый мяч на нарушения правил.
Вердикт – офсайд в моменте паса на Гармаша, который, впоследствии, отдал голевую на Шапаренко.
0:0. Команды заработали по одному очку.
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Комментарии (8)
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efim423 (odessa)
15.09.2021 в 00:39
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Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 00:44
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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vlotko (Броди)
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FC Energy (Новая Каховка)
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grassion (Харьков)
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grassion (Харьков)
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