Лилль - Вольфсбург 0:0. Спокойные собаки и ослабленые волки

Лига чемпионов, групповой этап

Первый тур, группа G

"Стад Пьер-Моруа" (Вильнёв-д'Аск)

Главный арбитр: Данные Маккели (Нидерланды)

"Лилль" всего второй раз в этом сезоне оставил свои ворота на замке. Впервые это случилось в матче за Суперкубок против "ПСЖ". Очевидно, что проблема в психологии, и, кстати, только из-за нее хозяева не дожали соперника и не забрали свои три очка.

Неприветливо встречали соперника хозяева, создав момент сразу же в начале встречи. Йылмаз сильно пробил в ближний угол, но Кастельс потянул этот выстрел. В общем Бурак был самым заметным игроком на поле не только в первом тайме, но и во всем матче. И не скажешь, что ему 36 Игра "Вольфсбурга" шла через навесы с флангов, точнее вообще от них никакой опасности не было - футбол без футбола для "волков". Они не нанесли ни одного удара по воротам за первые 45 минут. Впервые в истории подсчетов аналитического портала Opta (2003 г.) "собаки" не позволили пробить своему сопернику в первом тайме. “Достижения”, скорее, на счету немецкой команды.

0 - Lille n'a pas subi le moindre tir en 1ère période d'un match de Ligue des Champions pour la toute 1ère fois depuis qu'Opta analyse la compétition en 2003/04. Muraille. pic.twitter.com/rW8qkDRx5o — OptaJean (@OptaJean) September 14, 2021

Второй тайм начал "Лилль" с гола: Дэвид уверенно переиграл голкипера один на один. Правда, VAR все испортил - моментом ранее мяч вышел за пределы поля. Затем еще дважды могли снова забить хозяева, но немного не хватило до мяча сначала Фонте, а затем удар Гомеса пролетел рядом с девяткой.

После перерыва игра у "волков" все равно не пошла. До полного счастья Джон Брукс во второй раз увидел перед собой желтый свет и был удален с поля. После этого гости совсем посыпались и пытались довести хотя бы эту нулевую ничью до финального свистка. Нервничал и сам главный тренер Марк ван Боммель, за что и получил желтую карточку.

"Лилль" все равно создал опасные возможности, однако удар Дэвида и Йылмаза потянул Кастельс - однозначно лучший игрок матча в составе "Вольфсбурга". Уже на 90+6 минуте Онану сбили, а арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Опять ненавистный для "собак" VAR вмешался в игру и изменил решение: был переназначен штрафной удар, который Йылмаз не реализовал.

В итоге не слишком веселая нулевая ничья в Лилле. Команды старались максимально осторожно играть в обороне и вовсе не оставляли свободных зон сопернику - все моменты были созданы из-за индивидуального класса игроков. Однако чтобы завершить не хватило мастерства. Должны были хозяева бить по осблаблених зонах соперника, однако они даже до конца не поверили, что способны на такое.

"Лилль" - "Вольфсбург" 0:0

"Лилль": Грбич - Челик, Фонте, Ботман, Мандава - Дэвид, Андре, Шека (Онана 83), Иконе (Лихаджи 74) - Гомес (Язиджи 74), Йылмаз

"Вольфсбург": Кастельс - Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон (Герхардт 83) - Гилавоги, Арнольд - Баку (Лукебакио 62), Филипп (Борнаув 66), Штеффен (Вальдшмидт 62) - Вегхорст (Нмеча 66)

Предупреждения: Андре 31, Иконе 63 - Брукс 45+2, 63, Гилавоги 56, Вальдшмидт 65, Нмеча 70, Лакруа 86, ван Боммель 86 (главный тренер, за пределами поля)

Удаление: Брукс 63 (вторая желтая)