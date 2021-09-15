Газпром не тянет. Челси - Зенит 1:0. Обзор матча и видео гола

"Челси" Романа Абрамовича против детища Газпрома "Зенита". Такая себе вывеска матча, но итог закономерен. Победил сильнейший, а гол забил тот, для кого российские команды – лучшая и самая удобная мишень.

В этой группе еще выступают "Мальме" и "Ювентус", которые в первом туре сыграли между собой с большим преимуществом итальянцев. Поэтому уже сейчас выкристаллизовались фавориты и аутсайдеры квартета.

Смотрите, как "Зенит" страдал на поле "Челси", в видеообзоре поединка.

Лига Чемпионов. Группа H, первый тур

"Челси" – "Зенит" 1:0

Гол: Лукаку (69)