Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук - о матче с Динамо: Очень непросто ментально подходить к таким матчам
Украинец Бенфики рассказал о битве с Динамо
SL Benfica
Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук в эфире канала MEGOGO прокомментировал
- Каково играть против бывшей команды?
– Мягко говоря, очень непросто. Потому что всех ребят знаю, как они готовятся. Знаю сильные стороны "Динамо". Конечно, очень непросто в первую очередь ментально подходить к таким матчам.
- Насколько доволен матчем?
– Мы не победили. В конце могли даже проиграть. Конечно, я недоволен. Но одно очко на выезде – тоже неплохо.
В нашей команде всегда максимальные цели. Не смотрим, против кого играем, всегда хотим три очка. В следующих матчах будем готовиться только к победам.
- Луческу отметил молодую оборону "Динамо". Как тебе было им противостоять?
– Хороший уровень. Мы уже видели на чемпионате Европы, что они играют. Молодцы, прогресс есть. Я же не эксперт, не мне комментировать их игру. Я могу комментировать свою команду.
- Какое настроение в раздевалке?
– Расстроены, конечно. Такой долгий тяжелый перелет. Хотелось показать выигрышный матч, в конце могли проиграть. Немного чувствуется напряжение в раздевалке.
- Как ты так быстро адаптировался к "Бенфике"?
– Я не адаптировался еще. Даже не показываю 50% от того, что показывал в "Генте". Забиваю, это так, но есть много разных вещей, которые очень сложные. Но я в процессе, это нормально. Спасибо "Бенфике", меня все поддерживают.
- Ты о языке, быте?
– Обо всем. Кто переезжает в новую страну, команду уровня "Бенфики" понимает, о чем я говорю. На моей позиции конкуренция очень высокая. Футболисты по 20 млн стоят, каждый играет за сборную, голодный, хочет играть. Это очень непросто.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Динамо - Бенфика 0:0. Ноли с позиции слабого, но с фейерверком последних секунд
- Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1. И гол Роналду не помог
- Молодые орлы не взлетают. Динамо разгромило Бенфику в Юношеской лиге УЕФА
- Динамо – Бенфика. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО