Яремчук - о матче с Динамо: Очень непросто ментально подходить к таким матчам

Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук в эфире канала MEGOGO прокомментировал ничью против "Динамо" (0:0).

- Каково играть против бывшей команды?

– Мягко говоря, очень непросто. Потому что всех ребят знаю, как они готовятся. Знаю сильные стороны "Динамо". Конечно, очень непросто в первую очередь ментально подходить к таким матчам.

- Насколько доволен матчем?

– Мы не победили. В конце могли даже проиграть. Конечно, я недоволен. Но одно очко на выезде – тоже неплохо.

В нашей команде всегда максимальные цели. Не смотрим, против кого играем, всегда хотим три очка. В следующих матчах будем готовиться только к победам.

- Луческу отметил молодую оборону "Динамо". Как тебе было им противостоять?

– Хороший уровень. Мы уже видели на чемпионате Европы, что они играют. Молодцы, прогресс есть. Я же не эксперт, не мне комментировать их игру. Я могу комментировать свою команду.

- Какое настроение в раздевалке?

– Расстроены, конечно. Такой долгий тяжелый перелет. Хотелось показать выигрышный матч, в конце могли проиграть. Немного чувствуется напряжение в раздевалке.

- Как ты так быстро адаптировался к "Бенфике"?

– Я не адаптировался еще. Даже не показываю 50% от того, что показывал в "Генте". Забиваю, это так, но есть много разных вещей, которые очень сложные. Но я в процессе, это нормально. Спасибо "Бенфике", меня все поддерживают.

- Ты о языке, быте?

– Обо всем. Кто переезжает в новую страну, команду уровня "Бенфики" понимает, о чем я говорю. На моей позиции конкуренция очень высокая. Футболисты по 20 млн стоят, каждый играет за сборную, голодный, хочет играть. Это очень непросто.