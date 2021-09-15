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С активным участием Малиновского. Вильярреал - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов
Вильярреал - Аталанта ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" и "Аталанта" разыграли результативную ничью, порадовав болельщиков ярким футболом. Голов и моментов было достаточно. В одном из них, когда "Аталанта" открыла счет, активное участие (предгелевая передача) взял украинец Руслан Малиновский.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов, групповой этап, 1-й тур
14 сентября, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"
"Вильярреал" - "Аталанта" 2:2
Голы: Тригерос 39, Данжума 73 - Фройлер 6, Госенс 82
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