С активным участием Малиновского. Вильярреал - Аталанта 2:2. Обзор матча и видео голов

"Вильярреал" и "Аталанта" разыграли результативную ничью, порадовав болельщиков ярким футболом. Голов и моментов было достаточно. В одном из них, когда "Аталанта" открыла счет, активное участие (предгелевая передача) взял украинец Руслан Малиновский.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча первого тура Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов, групповой этап, 1-й тур

14 сентября, Вильярреал, "Эстадио-де-ла-Керамика"

"Вильярреал" - "Аталанта" 2:2

Голы: Тригерос 39, Данжума 73 - Фройлер 6, Госенс 82