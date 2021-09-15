Луческу: Если ВАР есть, то что я могу поделать? Если был офсайд, то, значит, это наша ошибка

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:0).

— Играли против сильного соперника. Если бы не последние 10 минут, в течение который мы создали моменты и провели гол, я был бы доволен ничейным результатом, а так остался осадок из-за отмененного гола.

Понятно, что "Бенфика" доминировала. Мы отдали инициативу сопернику, чтобы сгруппироваться, чтобы сыграть компактно в обороны. Мы организовали оборону таким образом, чтобы не оставлять свободных зон, чтобы контратаковать, искать моменты у чужих ворот. К сожалению, наш гол не засчитали. А до этого хороший момент был у Вербича, но он не сумел подстроиться под мяч.

Но все равно итоговый результат матча я считаю позитивным.

Обнадеживает, что мы сегодня не пропустили. Помню, мы как-то с "Шахтером" сыграли с "Шальке" вничью 0:0, и все были разочарованы этим, а я был доволен. А в ответном матче мы обыграли соперника 3:0: "Шальке" был вынужден атаковать, и мы ловили соперника на контрах. Возможно, точно так же будет и во втором матче с "Бенфикой": наш соперник будет атаковать, а мы должны будем правильно обороняться и искать свои шансы.

— С вашей точки зрения, VAR нужно отменить?

— Если VAR есть, то что я могу поделать? Если был офсайд, то, значит, это наша ошибка. Мне тут нечего комментировать.

— Можно ли говорить, что сегодня "Динамо" провело свой лучший матч под вашим руководством в групповом этапе Лиги чемпионов?

— Хотел бы сказать о нашем сегодняшнем сопернике. Думаю, сегодня все увидели, насколько высокого уровня футболисты выступают в "Бенфике". Они легко могут обыграть двух-трех соперников. При этом в обороне у команды — два опытных защитника, которым далеко за 30 лет. У нас было всего два дня на подготовку к матчу, и в нашем составе много молодежи. Но ребята прониклись идеей, которую мы им прививаем, они растут, выполняют то, что я от них требую. Я очень доволен тем, как они реагируют на все мои вводные.

Но разница между опытными и молодыми футболистами сразу видна. В начале матча мы допускали много ошибок, нас немного придавил уровень соперника. Это и есть разница в опыте.

Сегодняшний матч мы должны были сыграть только так, как мы его сыграли: прежде всего, не давать сопернику свободных зон. Должны были сегодня сыграть в разумный футбол. Мы не могли играть на одном уровне с "Бенфикой" — этот уровень выше нашего. Мы могли играть только на уровне разума, выходить из-под прессинга и искать моменты у других ворот.

— Гармаш в очередной раз получил желтую карточку, а затем мог получить и красную. Он вообще не поддается контролю?

— Таков тип игрока. Он действует инстинктивно. У Гармаша есть хорошие качества. Он может сделать как что-то хорошее, так и что-то не очень хорошее. У каждого футболиста свои особенности. Но от каждого я требую, что он выполнял свои обязанности. В любом случае, Гармаш — это очень полезный игрок для "Динамо".

— Почему сегодня ваш выбор вратаря пал на Бойко, а не на Бущана?

— Это мое решение, и я не должен его обсуждать. Бойко долго ждал своего шанса, и этот момент настал: он уверенно играл и в клубе, и в сборной. Я не могу менять вратаря, который действует уверенно. У нас в команде два равноценных вратаря. Впереди много матчей, и я буду чередовать голкиперов. Может, уже в следующем матче сыграет Бущан. Это зависит от них и от меня. Я могу чередовать вратарей периодически, но не могу это делать постоянно, от матча к матчу.