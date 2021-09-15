Сирота: Надежно сыграли в обороне и не пропустили – это главное

Защитник "Динамо" Александр Сирота прокомментировал ничью с "Бенфикой" (0:0) в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ.

- Удивил ли вас высокий прессинг "Бенфики"?

- Мы готовились ко всему, хорошо изучали соперника и знали, как они будут действовать. Нам удалось надежно сыграть в обороне и не пропустить – это главное", — сказал Сирота.