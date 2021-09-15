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Сирота: Надежно сыграли в обороне и не пропустили – это главное
Защитник "Динамо" поделился мыслями после ничьей с "Бенфикой"
Фото: Динамо Киев
Защитник "Динамо" Александр Сирота прокомментировал ничью с "Бенфикой" (0:0) в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ.
- Удивил ли вас высокий прессинг "Бенфики"?
- Мы готовились ко всему, хорошо изучали соперника и знали, как они будут действовать. Нам удалось надежно сыграть в обороне и не пропустить – это главное", — сказал Сирота.
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Источник:ФК Динамо Киев
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