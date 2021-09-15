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Сирота: Надежно сыграли в обороне и не пропустили – это главное

Лига Чемпионов
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Защитник "Динамо" поделился мыслями после ничьей с "Бенфикой"

Сирота: Надежно сыграли в обороне и не пропустили – это главное

Фото: Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота прокомментировал ничью с "Бенфикой" (0:0) в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ.

- Удивил ли вас высокий прессинг "Бенфики"?

- Мы готовились ко всему, хорошо изучали соперника и знали, как они будут действовать. Нам удалось надежно сыграть в обороне и не пропустить – это главное", — сказал Сирота.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
ФК Динамо Киев

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