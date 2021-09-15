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Определился лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

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(2 голосов)

По версиям SofaScore и WhoScored

Определился лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Статистические порталы WhoScored и SofaScore определили лучших игроков матча 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" — Бенфика (0:0).

В составе киевлян лучшим игроком команды стал голкипер Денис Бойко. Он получил 7,7 баллов от SofaScore и 7,6 – от WhoScored.

Худшим же футболистом признали белорусского форварда Илью Шкурина (6.0, 6,3).

SofaScore также поставил 7,5 баллов Виталию Миколенко и по 7,2 балла Томашу Кендзере и Николаю Шапаренко.

WhoScored оценил игру Шапаренко в 7,4 балла, а Миколенко – 7,2. Все другие футболисты получили оценки ниже.

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук получил самые низкие оценки (6,1 и 6,3) среди игроков португальской команды, вышедших в старте.

Лучшим игроком встречи признан защитник "орлов" Николаса Отаменди, который получил 7.9 баллов от WhoScored и 7,8 от SofaScore.

SofaScore

Определился лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой - изображение 1
WhoScored
Определился лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой - изображение 2
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В статье: Денис Бойко Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2021 в 09:44
Это и так понятно, что Бойко.....
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