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Определился лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой
По версиям SofaScore и WhoScored
Фото: ФК Динамо Киев
Статистические порталы WhoScored и SofaScore определили лучших игроков матча 1-го тура Лиги чемпионов "Динамо" — Бенфика (0:0).
В составе киевлян лучшим игроком команды стал голкипер Денис Бойко. Он получил 7,7 баллов от SofaScore и 7,6 – от WhoScored.
Худшим же футболистом признали белорусского форварда Илью Шкурина (6.0, 6,3).
SofaScore также поставил 7,5 баллов Виталию Миколенко и по 7,2 балла Томашу Кендзере и Николаю Шапаренко.
WhoScored оценил игру Шапаренко в 7,4 балла, а Миколенко – 7,2. Все другие футболисты получили оценки ниже.
Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук получил самые низкие оценки (6,1 и 6,3) среди игроков португальской команды, вышедших в старте.
Лучшим игроком встречи признан защитник "орлов" Николаса Отаменди, который получил 7.9 баллов от WhoScored и 7,8 от SofaScore.
SofaScore
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