Куман – о поражении Баварии со счетом 0:3: Через месяц Барселона будет другой

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды от мюнхенской "Баварии" (0:3) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Цитирует голландца Marca.

"У нас были доступны только три нападающих. В тактическом плане были моменты, когда мы контролировали игру. Я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, однако существует разница в качестве в команде. У нас много молодых игроков, которые через 2-3 года будут действовать лучше. Это очень трудно принять, но нужно ждать, когда ситуация улучшится, когда вернутся игроки из лазарета. Наши болельщики сегодня были феноменальны, я думаю, сегодня они проявили понимание".

"Я не хочу искать оправданий – ситуация именно такая на данный момент. Сложно играть против такой команды, как "Бавария", не имея большой скорости. Чтобы навредить такому коллективу, как мюнхенцы, нужно быть очень сильным. Надо признать, что соперник был лучше. Мне немного надоело всегда говорить об одном и том же – через месяц "Барса" будет другой, потому что у нас будет больше людей. Вернутся Дембеле, Агуэро и Фати".