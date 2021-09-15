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Куман – о поражении Баварии со счетом 0:3: Через месяц Барселона будет другой

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Рональд на связи

Куман – о поражении Баварии со счетом 0:3: Через месяц Барселона будет другой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал поражение своей команды от мюнхенской "Баварии" (0:3) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Цитирует голландца Marca.

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"У нас были доступны только три нападающих. В тактическом плане были моменты, когда мы контролировали игру. Я не могу жаловаться на отношение игроков к делу, однако существует разница в качестве в команде. У нас много молодых игроков, которые через 2-3 года будут действовать лучше. Это очень трудно принять, но нужно ждать, когда ситуация улучшится, когда вернутся игроки из лазарета. Наши болельщики сегодня были феноменальны, я думаю, сегодня они проявили понимание".

"Я не хочу искать оправданий – ситуация именно такая на данный момент. Сложно играть против такой команды, как "Бавария", не имея большой скорости. Чтобы навредить такому коллективу, как мюнхенцы, нужно быть очень сильным. Надо признать, что соперник был лучше. Мне немного надоело всегда говорить об одном и том же – через месяц "Барса" будет другой, потому что у нас будет больше людей. Вернутся Дембеле, Агуэро и Фати".

У "Барсы" в этом матче 0 ударов в створ. У мюнхенцев – 7. У каталонцев 3 поражения и ничья в 4 последних матчах ЛЧ (разница голов – 2:11). В следующем туре "Бавария" сыграет с киевским "Динамо", а "Барселона" встретится с "Бенфикой". Оба матча пройдут 29 сентября.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Рональд Куман Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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ukrop08
15.09.2021 в 10:33
с такой Барселоной можно и поиграть. у ДК возможно появился ещё один конкурент за 3-е место в группе.
Ответить
0
0
sinoptik (Кииев)
15.09.2021 в 10:04
Другой....без Кумана.
Ответить
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
15.09.2021 в 10:04
Громкий хохот и аплодисменты
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
15.09.2021 в 09:58
На аыезде хапнут 6
Ответить
+3
0


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