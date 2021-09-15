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Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика

Лига Чемпионов
(1 голосов)

С драматичным финалом

Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" стартовало в групповом этапе Лиги Чемпионов матчем против "Бенфики". Португальская команда больше владела мячом, играла острее, однако подопечные Луческу терпели, а перед финальным свистком едва не вырвали победу. Несколько острых моментов увенчал гол Шапаренко, отмененный из-за офсайда. Финальный свисток Энтони Тейлора зафиксировал ничью 0:0. Лучшие кадры поединка между чемпионом Украины и третьей командой Португалии смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько

Фотогалерея

Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 1Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 2Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 3Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 4Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 5Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 6Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 7Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 8Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 9Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 10Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 11Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 12Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 13Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 14Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 15Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 16Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 17Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 18Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 19Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 20Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 21Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 22Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 23Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 24Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 25Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 26Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 27Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 28Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 29Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 30Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 31Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 32Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 333Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 34Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 35Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 36Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 37Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 38Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 39Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 40Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика - фото 41
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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Загреб) фото
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