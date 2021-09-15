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Яремчука сдержали, Шапаренко не повезло. ФОТО репортаж с матча Динамо - Бенфика
С драматичным финалом
фото - Олександр Приходько
Киевское "Динамо" стартовало в групповом этапе Лиги Чемпионов матчем против "Бенфики". Португальская команда больше владела мячом, играла острее, однако подопечные Луческу терпели, а перед финальным свистком едва не вырвали победу. Несколько острых моментов увенчал гол Шапаренко, отмененный из-за офсайда. Финальный свисток Энтони Тейлора зафиксировал ничью 0:0. Лучшие кадры поединка между чемпионом Украины и третьей командой Португалии смотрите в фоторепортаже от Александра Приходько
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