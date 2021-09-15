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Шапаренко: Казалось, победа над Бенфикой уже в кармане, но не получилось
22-летний хавбек мог стать героем встречи
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко подвел итоги домашнего матча с "Бенфикой" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов.
22-летний хавбек мог стать героем встречи, но его гол в компенсированное время был отменен из-за офсайда.
"Доволен ли я результатом? 50 на 50. В концовке у нас был шанс вырвать победу. Казалось, вот она - уже в кармане. Но не получилось. Мы хотели выиграть, но все-таки "Бенфика" — это очень сильный соперник. Значит, нужно больше работать", — приводит слова Шапаренко сайт УЕФА.
Добавим, что следующий матч "Динамо" сыграет 29 сентября, команда Луческу отправится в гости к "Баварии", которая в первом туре разгромила "Барселону" 3:0.
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