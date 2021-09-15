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Роналду подарил футболку девушке-стюарду, в которую он попал мячом на разминке перед матчем
Заботливый Криштиану
Getty Images / Global Images Ukraine
Девушка-стюард, которая работала на матче 1-го тура группового этапа ЛЧ между "Янг Бойз" и "МЮ" (2:1), к счастью, избежала повреждений после того, как на разминке перед поединком в нее попал мячом новичок "дьяволов" Криштиану Роналду.
Португалец мгновенно подбежал к девушке и вернулся на поле только тогда, когда убедился, что с ней все в порядке. Криштиану не забыл подарить пострадавшей свою футболку, даже несмотря на плохое настроение из-за поражения. Роналду спокойно отметил в своем Твиттере:
"Это был не тот результат, которого мы хотели достичь, но теперь пришло время качественно восстановиться и сосредоточиться на следующей игре!"
Wasn't the result we wanted, but now it’s time to recover well and focus on the next game!???????????????? #mufc pic.twitter.com/J97WdtIylR— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 14, 2021
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