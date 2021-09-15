Луческу предоставил игрокам Динамо выходной после матча с Бенфикой

Киевское "Динамо" в первом туре Лиги чемпионов встретилось с португальской "Бенфикой". Игра прошла 14 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась вничью со счетом 0:0.

После матча с португальцами главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предоставил команде выходной. Теперь вместе коллектив соберется в четверг, чтобы начать подготовку к матчу восьмого тура УПЛ против "Александрии", которая пройдет 18 сентября в Киеве.

Отмечается, что делегация португальского клуба сразу после матча не улетела из Киева, отправившись ночевать в отель Хилтон. Курс на Лиссабон "орлы" возьмут в среду днем.