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Луческу предоставил игрокам Динамо выходной после матча с Бенфикой

Лига Чемпионов
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Киевляне соберутся в четверг

Луческу предоставил игрокам Динамо выходной после матча с Бенфикой

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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Киевское "Динамо" в первом туре Лиги чемпионов встретилось с португальской "Бенфикой". Игра прошла 14 сентября в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась вничью со счетом 0:0.

После матча с португальцами главный тренер "Динамо" Мирча Луческу предоставил команде выходной. Теперь вместе коллектив соберется в четверг, чтобы начать подготовку к матчу восьмого тура УПЛ против "Александрии", которая пройдет 18 сентября в Киеве.

Отмечается, что делегация португальского клуба сразу после матча не улетела из Киева, отправившись ночевать в отель Хилтон. Курс на Лиссабон "орлы" возьмут в среду днем.

Читайте такжеДинамо - Бенфика. Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
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В статье: Мирча Луческу Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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