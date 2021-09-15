Сидорчук привез пенальти, но Тейлор простил. Анализ судейства матча Динамо - Бенфика

"Динамо" сыграло свой первый матч группового этапа текущей Лиги чемпионов, добыв домашнюю ничью с "Бенфикой". Одна из главных тем в контексте вчерашнего поединка – судейство, ведь на последних секундах был отменен гол Николая Шапаренко. Впрочем, судейский эксперт Сергей Шебек убежден, что в той ситуации английская бригада во главе с Энтони Тейлором приняла правильное итоговое решение. А вот в первом тайме был эпизод, когда в ворота "Динамо" не назначили пенальти.

- Несмотря на то, что работали англичане, судейство можно назвать слабым. Осталось двоякое впечатление, больше со знаком минус, - взял слово Сергей Александрович. - Тейлор пропускал некоторые моменты и не пресекал грубость. Да еще и допустил ошибку, когда на 33-й минуте прозевал игру рукой Сергея Сидорчука в собственной штрафной.

Были все основания для назначения одиннадцатиметрового, - убежден Шебек. - Сидорчук в борьбе упал на поле и если бы в этот момент мяч попал в руку, находящуюся на газоне, нарушения правил не было бы. Но капитан "Динамо", лежа, поднял руку и отбросил ею мяч. Это было движение не опорной руки к мячу, а сознательная попытка помешать сопернику. Поэтому были все основания для назначения пенальти. Тейлор в скоротечном моменте не увидел нарушения, но ему мог бы подсказать ВАР. В этом эпизоде ​​"Динамо" повезло, - сказал Сергей Александрович.

Эксперту не понравилась ситуация с ошибочной красной карточкой для Гармаша. Действительно, это было первое предупреждение, поэтому оснований для удаления не могло быть в принципе (Тейлор попутал карточки). Но эксперт говорит, что сначала в той ситуации фолил игрок "Бенфики", толкая Дениса. Затем Гармаш сорвался и грубо сыграл против оппонента. Но среагируй на первый фол, свистни – и не было бы желтой для Гармаша и этого недоразумения.

- Странно также, - продолжает эксперт, - что без наказания остался Вербич по итогам эпизода с травмой Рафы Силвы. Словенец сделал грубый подкат и шипами въехал сопернику в ногу, после чего игрока "Бенфики" заменили. А Тейлор промолчал. А это нарушение правил и желтая карточка. Наконец, кульминационный момент матча – это отмененный из-за офсайда гол Николая Шапаренко как еще одно свидетельство слабого судейства бригады. Ведь ассистент, - говорит Сергей Шебек, - примерно на метр отстал от эпизода и не видел положения "вне игры", поэтому вмешались технологии. Были эмоции радости, празднования, а затем и разочарования. А зафиксируй вовремя офсайд у Гармаша – и этот момент был бы рядовым эпизодом игры, - заметил судейский эксперт.

Добавим, что после первого тура "Динамо" с одним очком делит вторую / третью позицию группы с "Бенфикой".