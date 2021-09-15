Вернидуб: Если выиграем у Шахтера, я не пожалею костюма и сделаю подкат на поле

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб рассказал, с каким настроением его команда готовится к старту в Лиге чемпионов

– В нашей команде все счастливы и рады стать участниками группового этапа Лиги чемпионов. Мы к этому очень долго шли, и наша мечта сбылась. У нас очень сильная группа: "Реал", "Интер", "Шахтер". Надеюсь, и уверен в каждом из своих ребят, что приложим максимум усилий, чтобы показать хороший футбол в шести матчах группового этапа. Горд за клуб "Шериф", что у него есть шанс показать себя с лучшей стороны и по крайней мере потягаться с такими грандами. Повторюсь, мы очень долго шли к этому и, надеюсь, готовы.

– "Шахтер" предматчевую тренировку провел в Украине на своей базе, а не в Молдове. Это говорит о том, что "горняки" не очень серьезно относятся к "Шерифу"?

– Не думаю, что это так. Я внимательно смотрел пресс-конференцию главного тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби. Он очень уважительно отнесся к нашему клубу. Они тоже понимают, что на групповом этапе нет слабых соперников, все на данный момент равны. То, что они не проводили предматчевую тренировку здесь, – решение и выбор главного тренера "горняков". "Шахтер" договорился с нашим клубом, чтобы им утром предоставили поле для занятия. Думаю, "горняки" тоже очень серьезно готовятся. Хорошо знаю "Шахтер", команду, в которой выступает 12 бразильцев, все легионеры качественные, с высокой трансферной стоимостью. Так что нас ждет очень увлекательный и хороший матч с сильным соперником.

– Какие слова вы скажете своим игрокам перед матчем, чтобы мотивировать их добиться результата?

– Не буду говорить об этом. Однозначно найду те слова, которыми смогу мотивировать ребят. Когда команда попадает в такой турнир, как групповой этап Лиги чемпионов, игроки сами понимают, где оказались, и дополнительная мотивация не нужна. Самое важное – выполнить то, что мы нарабатывали на тренировках и будем отрабатывать еще и перед матчем. Надеюсь, это все перенесем в игру. А результат… Давайте дождемся игры и посмотрим, кто лучше подготовился и изучил соперника, кто смог победить. По крайне мере я жду игры точно так же, как и вся команда, ведь для нас это первая Лига чемпионов. Эмоции сумасшедшие, самое главное – перенести их в игру и воплотить задуманное на поле.

– Вам удастся уснуть перед дебютным поединком в Лиге чемпионов?

– Я уже давно практически не сплю, начиная с первого предварительного этапа. Присутствует волнение, драйв, возбуждение и мысли, которые не дают вовремя лечь спать. Но это классно. Надеюсь, мы с этим справимся. Для меня главное, чтобы ребята хорошо отдохнули и спали, а потом вышли и не на 100, а на 120–130 процентов отдали свои силы. А я со своими эмоциями как-нибудь справлюсь.

– Вы будете выводить свою команду в костюме? И не помешает ли это отпраздновать успех, если он случится, в вашем фирменном стиле?

– Однозначно в костюме. Лига чемпионов – это такой турнир, в котором нужно получать праздник до конца. Внешний вид является лицом клуба, ребятам в этом случае, думаю, тоже будет гораздо приятнее. И если мы выиграем, можете не сомневаться, я не пожалею одежды, сделаю подкат на поле и в костюме", - сказал Вернидуб.