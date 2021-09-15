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Нагельсманн – о разгроме Барсы: У Баварии были проблемы первые 7 минут

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(2 голосов)

То есть, проблем не было

Нагельсманн – о разгроме Барсы: У Баварии были проблемы первые 7 минут

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "Барселоной" (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

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"Моя команда играла очень хорошо – это ключевой момент. Также хорошо мы проявили себя в обороне. У нас были проблемы первые 7 минут – играли недостаточно храбро, но затем мы внесли коррективы. Всегда классно сыграть на ноль. При таком сценарии есть хороший шанс на победу, учитывая нашу силу в атаке. Я рад, что у меня есть Левандовский и Мюллер, ведь это звезды мирового уровня".

"Бавария" выиграла 6 матчей подряд, общий счет – 30:4. Мюнхенцы забили в 78-м матче подряд. До мирового рекорда "Ривер Плейт" – 18 поединков.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Юлиан Нагельсманн
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
15.09.2021 в 12:22
Барселона играла только первые 7 минут
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