Нагельсманн – о разгроме Барсы: У Баварии были проблемы первые 7 минут

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над "Барселоной" (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

"Моя команда играла очень хорошо – это ключевой момент. Также хорошо мы проявили себя в обороне. У нас были проблемы первые 7 минут – играли недостаточно храбро, но затем мы внесли коррективы. Всегда классно сыграть на ноль. При таком сценарии есть хороший шанс на победу, учитывая нашу силу в атаке. Я рад, что у меня есть Левандовский и Мюллер, ведь это звезды мирового уровня".