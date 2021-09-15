Отаменди: С учетом того, как проходил матч, Бенфика потеряла два очка в Киеве

Защитник "Бенфики" Николас Отаменди поделился мыслями после выездного матча против "Динамо" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов.

"Мы каждый день усердно трудимся, что улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с "Барселоной" с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто.

Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, которая очень хорошо играла в защите.

Мы все время старались создавать моменты, но мяч не шел в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов и малейшая ошибка может привести к поражению. Сегодня сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, откуда можем только прибавить", – приводит слова Отаменди пресс-служба УЕФА.