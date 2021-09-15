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Отаменди: С учетом того, как проходил матч, Бенфика потеряла два очка в Киеве
Защитник "орлов" дал комментарий после ничьи с "бело-синими"
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Защитник "Бенфики" Николас Отаменди поделился мыслями после выездного матча против "Динамо" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов.
"Мы каждый день усердно трудимся, что улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с "Барселоной" с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто.
Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, которая очень хорошо играла в защите.
Мы все время старались создавать моменты, но мяч не шел в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов и малейшая ошибка может привести к поражению. Сегодня сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, откуда можем только прибавить", – приводит слова Отаменди пресс-служба УЕФА.
Отметим, что Отаманде лучший игрок матча "Динамо" - "Бенфика" по версии УЕФА.
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