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Отаменди: С учетом того, как проходил матч, Бенфика потеряла два очка в Киеве

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник "орлов" дал комментарий после ничьи с "бело-синими"

Отаменди: С учетом того, как проходил матч, Бенфика потеряла два очка в Киеве

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Защитник "Бенфики" Николас Отаменди поделился мыслями после выездного матча против "Динамо" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов.

"Мы каждый день усердно трудимся, что улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с "Барселоной" с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто.

Есть ощущения, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил матч. Мы почти весь матч превосходили команду соперника, которая очень хорошо играла в защите.

Мы все время старались создавать моменты, но мяч не шел в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов и малейшая ошибка может привести к поражению. Сегодня сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, откуда можем только прибавить", – приводит слова Отаменди пресс-служба УЕФА.

Отметим, что Отаманде лучший игрок матча "Динамо" - "Бенфика" по версии УЕФА.

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В статье: Николас Отаменди Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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rivnenskyi (Рівне)
15.09.2021 в 12:10
Отаменді трохи не той матч дивився. Перевага Бенфіки була у володінні м'ячем і територіальна. Але "м'яч не йшов у сітку" - геть дурня. Бенфіка не створювала гольові моменти, бігала біля штрафної. Я пам'ятаю лиш один гольовий момент у Орлів (2 тайм) коли бив Яремчук але Бойко потягнув. Ще один удар в ствір був у Яремчука в першому таймі, інші - кволі поштовхи. Динамо за останні 3 хвилини створило не менше - навала, пару сейвів кіпера, штанга після рикошету... Володіння м'ячем в центрі поля матчі не виграє. 4-4 по ударам в ствір. Нічия закономірна.
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dabo60
15.09.2021 в 11:51
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