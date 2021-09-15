Де Пена: VAR отменил наш гол, но в целом мы можем быть довольны своей игрой

Полузащитник "Динамо" Карлос Де Пена подвел итоги домашнего матча против "Бенфики" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов.

"Считаю, что мы добились положительного результата. Конечно, "Бенфика" больше владела мячом, но мне кажется, что мы контролировали ход матча в первом тайме. Пожалуй, после перерыва мы сбавили обороты, но все равно у нас были шансы и мы могли забить.

К сожалению, VAR отменил наш гол, но в целом мы все равно можем быть довольны своей игрой.

Конечно, "Бавария" и "Барселона" - фавориты, мы все это знаем. Но надо двигаться от матча к матчу. Я сейчас не хочу говорить о третьем, четвертом или каком-либо другом месте. Мы хотели выиграть сегодня и были близки к этому, но нужно принять этот результат и готовиться к следующему матчу", - сказал Де Пена.