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"Это уникально". Тренер Янг Бойз высказался после победы над Манчестер Юнайтед
Скажем так, подобное просто бывает нечасто
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Янг Бойз" Дэвид Вагнер поделился своими впечатлениями после победы над английским "Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
"Парни превзошли все свои возможности. Такое случается только при большой поддержке. Мы хотели показать нашу интенсивность, нашу агрессию и нашу страсть. Ребята сделали это блестяще и заслуживают огромной похвалы".
"Мы уже выиграли пару игр, но победить "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – это уникально. Я просто очень рад за всех, кто был свидетелем этого события. Каждый человек здесь сыграл свою роль".
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