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"Это уникально". Тренер Янг Бойз высказался после победы над Манчестер Юнайтед

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Скажем так, подобное просто бывает нечасто

"Это уникально". Тренер Янг Бойз высказался после победы над Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Янг Бойз" Дэвид Вагнер поделился своими впечатлениями после победы над английским "Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

"Парни превзошли все свои возможности. Такое случается только при большой поддержке. Мы хотели показать нашу интенсивность, нашу агрессию и нашу страсть. Ребята сделали это блестяще и заслуживают огромной похвалы".

"Мы уже выиграли пару игр, но победить "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – это уникально. Я просто очень рад за всех, кто был свидетелем этого события. Каждый человек здесь сыграл свою роль".

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В статье: Лига чемпионов Янг Бойз (Берн) Манчестер Юнайтед Давид Вагнер
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Источник:
UEFA

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dabo60
15.09.2021 в 12:25
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