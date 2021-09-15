"Это уникально". Тренер Янг Бойз высказался после победы над Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Янг Бойз" Дэвид Вагнер поделился своими впечатлениями после победы над английским "Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

"Парни превзошли все свои возможности. Такое случается только при большой поддержке. Мы хотели показать нашу интенсивность, нашу агрессию и нашу страсть. Ребята сделали это блестяще и заслуживают огромной похвалы".

"Мы уже выиграли пару игр, но победить "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов – это уникально. Я просто очень рад за всех, кто был свидетелем этого события. Каждый человек здесь сыграл свою роль".