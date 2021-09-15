Пятов: У нас стоит задача – выйти из группы Лиги чемпионов

Вратарь и капитан "Шахтера" Андрей Пятов в интервью Shakhtar News поделился мнением о предстоящем старте группового этапа Лиги чемпионов.

– Многие считают "Шериф" аутсайдером группы. Что скажешь об этой команде?

– Когда считают аутсайдером, это самое плохое. Мы не считаем, а готовимся. Я лично хорошо знаю их тренера, знаю, как он играл против "Шахтера", – сколько лет мы провели в чемпионате и были соперниками… Но все же это другая команда.

– Для "Шахтера" плюс, что у "Шерифа" украинский наставник, против которого вы не раз играли в чемпионате?

– Думаю, разницы нет. Кто бы ни был, мы все равно готовимся с одной целью – побеждать в каждом матче, независимо от того, "Шериф" это, "Реал" или "Интер". У нас стоит задача – выйти из группы. Постараемся ее выполнить", - сказал Пятов.

Напомним, уже сегодня, 15 сентября "Шахтер" сыграет с "Шерифом" в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.