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Шапаренко: Фортуна не улыбнулась нам в конце – значит, где-то мы не заслужили
Хавбек "Динамо" разочарован результатом матча с "Бенфикой"
Фото: ФК Динамо Киев
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:0).
- Для этого и существует футбол, чтобы мы переживали такие эмоции. Фортуна не улыбнулась нам в конце – значит, где-то мы не заслужили. Обидно, присутствует какое-то опустошение…
- Сегодня Мистер настраивал вас на то, что это должна быть точно победная игра в группе?
- Конечно, он на любую игру настраивает, как на победную. Мы понимали, что нам по силам эта команда, с ней можно играть. Я был уверен в партнерах, тренерах, болельщиках, что мы способны показать достойную игру – так и получилось.
- Знаем, что у тебя хорошее чувство юмора. С Романом Яремчуком в сборной шутили по поводу предстоящего матча?
- Да, сидели, помню, после матча с Чехией. Прощались, так сказал: "Давай, брат, через два дня увидимся" (смеется). В принципе, особых шуток не было. Яремчук с уважением отзывался о "Динамо", как и мы о его команде.
Его задача в "Бенфике" – выходить и забивать. Но хорошо сыграл в нескольких моментах Денис Бойко, не позволил забить, да и в целом наш вратарь провел хороший матч.
- Как тебе поддержка болельщиков на трибунах?
- Безусловно, болельщики сегодня были просто супер. Их было слышно каждую минуту. Хочется, чтобы такое количество зрителей приходило на стадион чаще", - сказал Шапаренко.
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