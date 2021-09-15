Румменигге: Барселона без Месси – команда с вырванной душой

Бывший генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге похвалил немецкий гранд после победы в матче 1-го тура ЛЧ на "Камп Ноу". Напомним, вчера, 14 сентября, команда Нагельсманна спокойно обыграла каталонскую "Барселону" со счетом 0:3. Цитирует функционера Marca со ссылкой на Bild.

"Слишком рано говорить о фаворитах турнира. Если вы посмотрите на "Барселону" с тактической точки зрения, то увидите, что каталонцы без Месси – коллектив с вырванной из груди душой. "Сине-гранатовые" переживают трудные времена, однако им было необходимо отпустить Лионеля из-за правил Примеры".