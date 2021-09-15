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Гецко: Шериф способен преподнести сюрприз в матче с Шахтером

Лига Чемпионов
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Матч группового тура ЛЧ состоится уже сегодня, 15 сентября

Гецко: Шериф способен преподнести сюрприз в матче с Шахтером

Фото: ФК Шериф

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от противостояния "Шериф" - "Шахтер".

"Я не стал бы утверждать, что "Шахтер" выше классом и сегодня обязательно победит "Шериф", который силен особенно на своем поле. Чемпион Молдовы умело меняет ритм игры, эффектно атакуя, как позиционно, так и выбегая в контрнаступление. А если учесть, что оборона "горняков" далеко не безгрешна, то в Тирасполе могут быть сюрпризы.

Тем более, что главный тренер "Шерифа", украинский специалист Юрий Вернидуб хорошо осведомлен о сильных сторонах и уязвимых местах "Шахтера" и его подопечные будут "вооружены" необходимой информацией. Мне могут возразить, мол, у "Шахтера" новый главный тренер, много новобранцев, однако философия у "горняков" осталась прежней.

Впрочем, я не сомневаюсь, что и "Шахтер" подойдет к стартовому поединку во всеоружии. В том, что гости будут чаще владеть мячом, я уверен. Беспокоит, что в последнее время донетчанам даже в чемпионате УПЛ тяжело даются голы. Надеюсь, что в Тирасполе они исправят прицел, но главное, чтобы не позволяли себе шалостей у своих ворот. По крайней мере, это поможет не пропустить", - сказал Гецко.

Напомним, уже сегодня, 15 сентября "Шахтер" сыграет с "Шерифом" в Тирасполе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45.

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В статье: Иван Гецко Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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