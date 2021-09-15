Леонид Кучук: Конечно же, в матче Шериф – Шахтер буду болеть за тираспольскую команду

Одним из наиболее внимательных зрителей сегодняшнего матча группового турнира Лиги чемпионов "Шериф"(Тирасполь) - "Шахтер" (Донецк) будет известный специалист Леонид Кучук, который нынче возглавляет львовский "Рух". Работавший на протяжении шести сезонов главным тренером молдавской команды 62-летний белорус с теплотой вспоминает о периоде, проведенном в Тирасполе. За это время он не только неоднократно выигрывал с "Шерифом" чемпионское звание, но и не раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Молдавии. Единственное, чего не удалось добиться абсолютному рекордсмену по длительности пребывания на посту рулевого тираспольчан, так это выхода в группу ЛЧ.

- Хочу сказать добрые слова в адрес "Шерифа", так как этот клуб стал толчком в моем становлении как тренера, - говорит Леонид Кучук. - С ним я прошел фактически семь сезонов, отработав от звонка до звонка. Да, как и в любой работе, были некоторые шероховатости. Но я всегда был и буду благодарен "Шерифу" за это проведенное время, его я всегда буду вспоминать. Именно поэтому с тираспольским клубом меня до сих пор связывает многое. Очень близко связывает. Я часто общаюсь со спортивным директором "Шерифа" Важей Тархнишвили, с которым у нас близкие отношения. Когда друг другу тяжело, мы созваниваемся и разговариваем на тему футбола. Да и не только. Тархнишвили бывший капитан моей команды и человек, к которому я отношусь с большим уважением. То, что происходит сейчас с "Шерифом", и его большая заслуга. Он знает, о чем я говорю. Сразу же после игры в Загребе, где "Шериф" сыграл вничью, 0:0, с тамошним "Динамо" в ответном поединке плей-офф Лиги чемпионов, я позвонил Тархнишвили и поздравил его с выходом в групповой раунд.

Еще хочу поблагодарить президента тираспольского клуба Виктора Гушана, который в 2004-м году взял молодого тренера и поверил ему. Это дорогого стоит. Он очень много делает для футбола, и к нему у меня тоже особые чувства.

- Если бы тогда, в уже упомянутом 2004-м году, вам сказали бы, что наступит такое время, когда в Тирасполь приедет лучший клуб ХХ века мадридский "Реал", наверное улыбнулись бы?

- Почему "улыбнулись"? Хотя говорят, что от великого до смешного один шаг. Но не в этом случае. К этому "Шериф" шел долго. Знаете, если человек хочет чего-то добиться и постоянно идет к реализации своей идеи шаг за шагом, то это замечательно. С "Шерифом" я хоть и не с первого дня, тем не менее, с этим клубом прошел многое. Большая часть работников, которая ныне трудится в штабе Юрия Вернидуба - мои бывшие помощники. В этот круг входят тренеры, администраторы, врачи и другие. В нынешнем успехе "Шерифа" тоже их заслуга.

- За кого будете болеть 15 сентября, когда "Шериф" сыграет с донецким "Шахтером"...

- Ну, конечно же, за тираспольскую команду! За кого же еще! Надеюсь, в среду не только для меня, но и для всех болельщиков будет интересный футбольный вечер. Я бы назвал его "праздник".