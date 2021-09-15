Приключения украинцев в Тирасполе: кошерный коньяк, футбольная постель и ковидный сертификат

Наиболее часто задаваемым в среде болельщиков донецкого "Шахтера" в последние недели был вопрос "Едешь ли ты в Тирасполь?". Многие из тех, кто был намерен махнуть в Приднестровье с целью поддержать команду Роберто Де Дзерби, были озадачены двумя темами. О первой из них, связанной с количеством зрителей и именными билетами, сообщалось еще на прошлой неделе. а вот о второй – необходимым "ковидным" документам для пересечения границы - мало кто в курсе. Автора этих строк, в последнее время живущего всего в 60 километрах от украинско-приднестровской границы, едва ли не ежедневно спрашивали о необходимых медицинских документах друзья, коллеги и любители футбола, изъявившие желание поехать на футбол в Тирасполь.

На основании полученной информации стало известно, что каждый из желающих пересечь границу обязан иметь один из трех документов на предмет отсутствия в организме коронавирусной инфекции. Приоритетным для специальных пограничных служб является сертификат о вакцинации, а еще можно также предъявить справки с результатами ПЦР-теста или теста на антиген. Сделать их сейчас не проблема – благо, всевозможных медицинских центров в каждом районе хватает. Самым дешевым считается вариант с тестом на антиген – 550 гривен в одной из лабораторий Одессы. Причем, делают его очень оперативно – всего за 15-20 минут, в присутствии клиента.

Фото - dpsu.gov.ua/

Что интересно: при пересечении границы в направлении Приднестровья сертификат, который действует всего 72 часа, пограничники требуют крайне редко. Документ может быть затребован при возвращении на Родину украинской погранслужбой. Если справки нет либо она просрочена, то после прибытия в Украину придется проходить самоизоляцию либо спешить сделать тест при помощи регистрации на портале государственных услуг "Дія".

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Подготовку к первому матчу в группе Лиги чемпионов футболисты "Шахтера" начали сразу после встречи с "Днепром-1". Тренерский штаб Де Дзерби подготовил подробнейшую информацию о тираспольском "Шерифе", которая была использована во время теоретических занятий. Понятное дело, что за основу брались последние поединки команды Юрия Вернидуба в текущем еврокубковом розыгрыше с загребским "Динамо". Учитывая же невысокий уровень чемпионата Молдовы, в "Шахтере" вряд ли делался акцент на последнюю из сыгранных встреч "Шерифа" - с "Петрокубом" (2:0). Правда, это вовсе не значит, что она осталась без внимания дотошных ассистентов итальянца.

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Для Юрия Вернидуба состоявшаяся в минувшее воскресенье игра с "Петрокубом" была важна по двум причинам. Как признался он в беседе с корреспондентом UA-Футбол, этот соперник для "Шерифа" в последние годы считается весьма принципиальным, да и фактор генеральной репетиции перед столь ответственным еврокубковым поединком никто не отменял.

Перед игрой с "Шахтером" кадровый состав "Шерифа" не претерпел каких-либо изменений, так как в последнее время обошлось без серьезных травм. А вот что касается потерь, то как уже сообщалось, на минувшей неделе тираспольский клуб покинул украинский легионер Андрей Близниченко. После серьезной травмы - разрыва крестообразных связок он долгое время восстанавливался, что вывело его из основной обоймы. Учитывая же, что на его месте уверенно играют приехавшие за последние полгода легионеры, смысла продолжать контракт с украинцем в "Шерифе" не видели.

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Уже с утра в день матча на улицах Тирасполя можно было встретить болельщиков "Шахтера", которые самостоятельно приехали через украино-приднестровскую границу. Будучи наслышанными о знаменитой продукции тираспольского коньячно-винного завода "Кvint", они не преминули возможностью ее продегустировать. Благо, питейных заведений в приднестровском городе хватает. Что интересно: цены на коньяки и вина отнюдь не пугающие. Удивляет и ассортимент: среди большого количества известных спиртных напитков есть даже кошерные коньяки и вина!

Впрочем, Тирасполь известен не только благодаря продукции "Kvint" и футбольному клубу "Шериф", но и текстильным производством. На современном предприятии "Tirotex" выпускаются шикарные по качеству постельные комплекты, среди которых и футбольные. Знающие эту тему фанаты из разных стран охотно покупают продукцию с символикой своих любимых клубов. Вот только комплекта с символикой "Шахтера" фаны так и не нашли. Зато был комплект "ассорти", где среди эмблем популярных клубов было и киевское "Динамо".

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Еще в далекие советские времена предшественница нынешнего "Tiritex" - хлопчато-бумажное объединение имени 40 лет ВЛКСМ, славилась огромным количеством работниц. Гонясь за выполнением планов партии, женщины работали на износ, зачастую напрочь забывая о личной жизни. По этой причине предприятие в шутку называли "40 лет без мужа".

- Еще в союзные времена Тирасполь называли городом невест, в нем даже как-то конкурс красоты проводили. От обилия красивых девушек на один квадратный метр голова кругом не идет? - интересуюсь у главного тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба.

- Не обращал внимания, так как времени нет. Да и возраст уже вроде как солидный – куда мне на девчат смотреть! (улыбается). А если серьезно, то у меня есть одна дівчина. Одна – и на всю жизнь. Это моя жена Леся.

- Какое впечатление сложилось у вас о Тирасполе?

- Компактный город, тихий и чистый. Хотя маршрут у меня каждый день один и тот же – "квартира – база – квартира". Особо в город не выбираюсь, лишь по необходимости. А вот приезжавшая меня навестить жена за десять дней пребывания успела погулять по Тирасполю больше, чем я. То, что увидела, ей понравилось. Особенно красиво в центре города, в парковых зонах и на набережной Днестра.

- Выходит, свободного времени как такового у вас нет?

- Если оно и есть, то стараюсь посидеть дома. Я - любитель тишины. Учитывая, что львиную долю времени провожу на базе, то когда оттуда приезжаю домой, уже некогда куда-то выбираться. В спокойной домашней обстановке всегда есть что посмотреть, что изучить. Точно также, кстати, у меня было и в Солигорске.