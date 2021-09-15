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Хавбек Бенфики: Если бы гол Динамо не отменили, то результат был бы несправедливым

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Валентино Лазаро дал комментарий после матча с "бело-синими"

Хавбек Бенфики: Если бы гол Динамо не отменили, то результат был бы несправедливым

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

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Полузащитник "Бенфики" Валентино Лазаро подвел итоги матча с киевским "Динамо" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов.

"Мы создали целый ряд моментов, но нам не повезло с реализацией. Если бы гол "Динамо" не отменили, то результат был бы несправедливым после всего, что мы сделали за эти 90 минут.

Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап", - приводит слова Лазаро пресс-служба УЕФА.

Напомним, хавбек "Динамо" Николай Шапаренко забил гол на 5-й компенсированной минуте второго тайма, но он был отменен из-за офсайда.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Валентино Лазаро
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (3)
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Болельщик39 (Харьков)
15.09.2021 в 15:37
А если бы дальний удар Шапаренко пришёлся на 5 см ниже или левее, то тоже было бы несправедливо? Это футбол, Греция чемпионом Европы так стала.
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Беовульф (Одесса)
15.09.2021 в 15:19
И что они там создали? Один Ярема и бил нормально.
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0
0
kravaserega (Kyiv)
15.09.2021 в 16:03
Ага, причем один раз
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0
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