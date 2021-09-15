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Хавбек Бенфики: Если бы гол Динамо не отменили, то результат был бы несправедливым
Валентино Лазаро дал комментарий после матча с "бело-синими"
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Полузащитник "Бенфики" Валентино Лазаро подвел итоги матча с киевским "Динамо" (0:0) в первом туре Лиги чемпионов.
"Мы создали целый ряд моментов, но нам не повезло с реализацией. Если бы гол "Динамо" не отменили, то результат был бы несправедливым после всего, что мы сделали за эти 90 минут.
Мы должны проанализировать игру, посмотреть, что мы сделали хорошо, а что плохо, и исправить свои ошибки. Мы приехали, чтобы победить, но к сожалению, нам не удалось это сделать. Мы разочарованы, но ничего уже не поделаешь. У нас классная команда, и мы должны пройти групповой этап", - приводит слова Лазаро пресс-служба УЕФА.
Напомним, хавбек "Динамо" Николай Шапаренко забил гол на 5-й компенсированной минуте второго тайма, но он был отменен из-за офсайда.
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