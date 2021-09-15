Матвеев: По сравнению с прошлым сезоном Динамо заметно прибавило

Экс-игрок "Динамо" Олег Матвеев высказался о ничьей киевлян в матче 1-го тура ЛЧ с Бенфикой (0:0) .

"Я считаю, что нынешнее "Динамо" и то, что выступало в минувшем еврокубковом сезоне, это две большие разницы. Подопечные Мирчи Луческу заметно прибавили, вот бы только еще исправить "прицел".

На мой взгляд, новичок киевлян — Шкурин — качественный нападающий, но ему еще нужно немного времени, чтобы вписаться в динамовскую структуру игры.

Кто был ближе к победе? Динамовцы, которые выдали сумасшедшую концовку и вполне могли вырвать три очка. В эти минуты хозяева действовали так, как того хотелось болельщикам: размашисто, на высоких скоростях, когда реально угрожали воротам "Бенфики" все игроки участвовавшие в наступлении. Однако это был именно тот случай, когда мяч упорно не хотел лететь в сетку.

Конечно, интерес к поединку подогревался и участием в нем в составе португальцев украинца Романа Яремчука. Задание нападающего – забивать, у Романа было два момента отличиться, но не получилось. Значит, подвел свою новую команду", - сказал Матвеев.