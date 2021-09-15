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Тренер Шахтера U-19: Несмотря на счет, матч с Шерифом получился непростым
Шахтер поддержал почин Динамо и также разгромил соперника в Юношеской лиге УЕФА
shakhtar.com
Наставник "Шахтера" U19 Оскар Ратулутра дал комментарий после
– Поздравляем с дебютной победой в Юношеской лиге УЕФА этого сезона! Несмотря на итоговый счет 5:0, показалось, что победа была не такой легкой?
– Спасибо большое за поздравление. Да, матч получился непростым. Первый тайм складывался для нас достаточно сложно: немного потеряли свою игру, но эпизодически ее находили, и благодаря одной из атак удалось забить. Во втором тайме перестроились и действовали уже так, как обычно, в своем стиле, забили еще несколько мячей и добились положительного результата.
– После второго гола ребята раскрепостились, поверили в свои силы, а дальше матч шел совсем в другом ключе?
– Да, согласен с вами. В перерыве сказали ребятам: понятно, что это первая игра, дебют, мы все переживаем и волнуемся, но один тайм уже закончился, вы адаптировались, и во втором должно быть намного проще, если будем действовать в своем стиле.
– Оборона сегодня сыграла безукоризненно: не дали сопернику ничего создать.
– Да, но в этом процессе участвует вся команда, начиная с атакующих игроков. Очень большую работу выполнили футболисты группы атаки – и атакуя, и обороняясь в том числе. Это заслуга всего коллектива.
– Насколько важно психологически начать турнир с победы на выезде?
– Однозначно очень важно и очень приятно, лестно для всех наших ребят. Это придаст уверенности в дальнейшем.
– Фантастический старт сезона, восьмая победа подряд. Что скажете?
– Да что говорить? Нам еще играть и играть! Мы благодарны ребятам за этот отрезок, но, опять-таки, у нас очень напряженный график и уже нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате, не оглядываясь назад.
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