Тренер Шахтера U-19: Несмотря на счет, матч с Шерифом получился непростым

Наставник "Шахтера" U19 Оскар Ратулутра дал комментарий после стартового матча Юношеской лиги УЕФА с "Шерифом" (5:0) .

– Поздравляем с дебютной победой в Юношеской лиге УЕФА этого сезона! Несмотря на итоговый счет 5:0, показалось, что победа была не такой легкой?

– Спасибо большое за поздравление. Да, матч получился непростым. Первый тайм складывался для нас достаточно сложно: немного потеряли свою игру, но эпизодически ее находили, и благодаря одной из атак удалось забить. Во втором тайме перестроились и действовали уже так, как обычно, в своем стиле, забили еще несколько мячей и добились положительного результата.

– После второго гола ребята раскрепостились, поверили в свои силы, а дальше матч шел совсем в другом ключе?

– Да, согласен с вами. В перерыве сказали ребятам: понятно, что это первая игра, дебют, мы все переживаем и волнуемся, но один тайм уже закончился, вы адаптировались, и во втором должно быть намного проще, если будем действовать в своем стиле.

– Оборона сегодня сыграла безукоризненно: не дали сопернику ничего создать.

– Да, но в этом процессе участвует вся команда, начиная с атакующих игроков. Очень большую работу выполнили футболисты группы атаки – и атакуя, и обороняясь в том числе. Это заслуга всего коллектива.

– Насколько важно психологически начать турнир с победы на выезде?

– Однозначно очень важно и очень приятно, лестно для всех наших ребят. Это придаст уверенности в дальнейшем.

– Фантастический старт сезона, восьмая победа подряд. Что скажете?

– Да что говорить? Нам еще играть и играть! Мы благодарны ребятам за этот отрезок, но, опять-таки, у нас очень напряженный график и уже нужно готовиться к следующему матчу в чемпионате, не оглядываясь назад.