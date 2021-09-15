Динамо в 100-й раз сыграло вничью в еврокубках

В матче группового раунда Лиги чемпионов с "Бенфикой" (0:0) " Динамо " 100-й раз сыграло вничью в еврокубках.

51-ю мировую киевляне подписали дома и 49 - в гостях.

54 раза динамовцы расходились миром с соперниками в Лиге (Кубке) чемпионов, 40 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 6 - в Кубке кубков.

Наибольшее количество ничьих бело-синие сделали с командами из Испании - 10, Англии - 9, Италии - 8 и Португалии - 6.

Между тем ничья с "орлами" стала 100-й и в украинской карьере Мирчи Луческу. 90 мировых под его руководством подписал "Шахтер" и 10 - "Динамо". 55 раз подопечные румынского тренера расходились миром с соперниками в чемпионатах Украины, 33 - в еврокубках, 8 - в Кубке Украины и 4 - в Суперкубке Украины.